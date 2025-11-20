綠批「鄭黃會」淪批鬥大會 黃國昌：主流民意找回正義

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，昨(19)日舉行高峰會談，定調2026地方選舉合作態勢，只是過程中，花了不少篇幅抨擊總統賴清德，被民進黨砲轟是「批鬥大會」，民進黨祕書長徐國勇也認為，這是一場非常失敗的會談，對國家沒有任何幫助，對此，黃國昌則說，在會面前，不就已經開始在罵了嗎？

國民黨主席鄭麗文說：「只要是對兩岸和平有幫助的人，麗文都願意見。」出席抗日講座，強調要化解兩岸矛盾，而先前國民黨主席鄭麗文才表態，有意跟中國國家主席習近平會面，但「鄭習會」還沒個譜，倒是「鄭黃會」先秀合作藍圖。

民眾黨主席黃國昌說：「麗文學姊還問我說，欸國昌啊我們來，問我說你有沒有LINE(通訊軟體)，我們來換一下帳號好不好，然後我說好啊沒有問題。」

親切喊了學姊拉近距離，在藍白峰會上更砲口一致，瞄準執政黨，國民黨主席鄭麗文說：「在今天賴總統的主政底下，我們非常地擔憂，幾十年的辛苦很可能毀於一旦。」

民眾黨主席黃國昌說：「在民進黨的眼中，台灣只有兩種人，一個是民進黨自己人，其餘的全部都是中共同路人。」

會談接近2個多小時，花了大篇幅抨擊總統賴清德，民進黨回擊淪為批鬥大會。民進黨祕書長徐國勇說：「我認為藍白合是他們一個，極為不成功失敗的一個會合，對台灣的安全對國家的團結，都沒有任何的助益。」

民眾黨主席黃國昌說：「其實在會面以前不就開始在罵了嗎。」但什麼時候進一步，具體討論選戰提名？民眾黨先前提出，最晚在明年3月前，確定民調整合方式，而在宜蘭選區，國民黨文傳會主委吳宗憲，地方呼聲高，不過民眾黨前立委陳琬惠，也喊話用行動改變宜蘭。

國民黨文傳會主委吳宗憲說：「最好當然是能夠達到共識，那如果沒有辦法有共識的協商，那就是看有沒有辦法各退一步。」

民眾黨前立委陳琬惠說：「我想兩邊也會有一個，對口的一個窗口的小組，共同來討論出一個公平公正的一個方法，琬惠基本上是樂觀其成。」搭建國眾兩黨溝通橋梁，但要轉化為選戰合作，考驗藍白互信。

