綠把「台北101」改名 凌濤曝不單純 點名賴卓：敢讓蔣萬安當台灣市長？

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日以徒手方式成功登頂台北101，震撼全球。但行政院長卓榮泰在臉書發文祝賀，卻將台北101稱「台灣101」，引發熱議。桃園市議員凌濤批評，綠營改名的意識形態幽靈一再浮現，賴、卓要不要現在就支持蔣萬安成為「台灣市長」？

對於101更名風波，台北市長蔣萬安今（27）日受訪時反酸卓榮泰：「所以我是台灣市的市長嗎？」

凌濤今也在臉書發文表示，霍諾德成功徒手攀爬登頂台北101，讓台灣大幅躍上國際版面，背後有101董事長賈永婕、交通部、台北市長蔣萬安及其團隊，許多人共同努力促成；然而卻遇到雞腸鳥肚的賴政府，不僅刻意跳過北市府，還集體自嗨硬改成台灣101，既無聊，也真的很悲哀。

他進一步批評，綠營改名的意識形態幽靈一再浮現。內政部長劉世芳曾打算花大筆經費改中正路，遭國人痛批浪費公帑，商業界更是一片噓聲。如今更是隨意亂改台灣重要地標，照這種邏輯走下去，什麼都可以改名。

凌濤嘲諷說，在民進黨的邏輯之下，「羅馬競技場」會變成「義大利競技場」、「東京鐵塔」變成「日本鐵塔」、「雪梨歌劇院」變成「澳洲歌劇院」、「里約基督像」變成「巴西基督像」，台北車站要不要改成「台灣車站」？荒謬至此，卻還在硬拗瞎扯。

「卓榮泰硬凹『台灣101』不單純」。凌濤指出，卓榮泰過去還算正常，如今裝瘋賣傻，只有一個合理解釋，卓榮泰清楚卓內閣民調太低，隨時面臨改組，只能快點卡位台北市長候選人，這次出來胡說八道的胡搞蔣萬安，恐怕已經是把「未來競爭對手」蔣萬安當成假想敵。他質問，賴、卓要不要現在就支持蔣萬安成為「台灣市長」？

