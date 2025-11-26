綠抗議封殺「院版財劃法」！ 謝龍介、柯志恩門外開嗆

台南、高雄有意參選的民進黨立委，先藉著財劃法召開記者會，猛攻國民黨潛在對手謝龍介與柯志恩。（圖／東森新聞）





2026年藍綠在南台灣的選戰人選尚未定案，台南、高雄有意參選的民進黨立委，先藉著財劃法召開記者會，猛攻國民黨潛在對手謝龍介與柯志恩。然而兩人不滿遭點名，直接在記者會門外公開反擊。

謝龍介在場外嗆聲，表示對方還好意思點名他，並要對方早點睡、少做白日夢。謝龍介與柯志恩兩人矛頭對準隔壁會議室，就是不滿民進黨立委開記者會要求他們支持行政院版財劃法、不要背棄南高屏，雙方隔門交火氣氛火爆。

柯志恩反問誰才是罪人，強調等財劃法金額公布後就會見真章。林俊憲回批柯志恩只會喊行政院版本合理，但完全沒有實際行動。謝龍介也反擊，批評對方到處撒幣拉票不可取，應該靠鄉親用選票翻轉。陳亭妃則指出，藍白在程序委員會封殺行政院版財劃法，是因為心虛、不敢面對事實。

綠營台南市長初選潛在競爭者同場站在同一陣線，集中火力對準在野陣營。但被綠委點名的藍營戰將，根本不敲門就在門外大聲嗆回。

柯志恩表示，沒有試算表、沒有金額，根本不知道記者會到底在開什麼，質疑記者會是開假的，並強調藍營會捍衛自家版本到底。鍾佳濱反酸，恭喜這三位國民黨不分區立委入選台北市副市長候選人。謝龍介則說，對方沒有提出任何數字，他自然不用敲門；並呼籲不要選舉選到沒人性，不至於連朋友都做不成。

2026南台灣市長人選仍未敲定，但綠營人士先以財劃法猛攻藍營潛在對手，藍營也組隊回擊，以牙還牙、火力全開。

