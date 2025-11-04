綠抨盧「即時拆彈化解危機」說 副市長：中市府難辭其咎

台中市議員林德宇4日在議會質詢痛批，盧市長至今連1句道歉都沒有，竟自我吹捧「即時拆彈、化解危機、鎖住疫情」，實在是太荒謬。（市議員林德宇提供）

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，但台中市府多項做法頻出包，市長盧秀燕4日在市政會議「即時拆彈化解危機」說法，市議員林德宇在議會質詢痛批，盧市長至今連1句道歉都沒有，竟自我吹捧「即時拆彈、化解危機、鎖住疫情」，實在是太荒謬。副市長黃國榮表示，整個事件市府難辭其咎，受到很大的教訓。

因應非洲豬瘟疫情，中央實施15天禁制令，再過2天有機會清零解封！盧秀燕今早在市政會議強調，我們要即時拆彈化解危機，把疫情鎖在案場，讓病毒不要外流，是非常艱鉅的任務，「目前為止，我負責任的說，台中市其他154場豬場超過8萬頭豬都沒有被感染，以及全國豬隻也沒有被感染」。

林德宇質詢時痛批，「台中即時拆彈，化解危機」，這種話盧市長竟然說得出口，事發至今，整個台灣的養豬產業，整個食品安全造成那麼大的影響，盧市長連1句道歉都沒有，連懲處原則、懲處期程、懲處名單也沒有，實在是太荒謬。

林德宇詢問副市長黃國榮說，你覺得台中市府這次有責任嗎？環保局有責任嗎？農業局有責任？黃國榮表示，他早就說過，台中市府整體來講，對於該事件影響全台人民的生活，尤其是養豬業的影響，真的覺得很遺憾，且難辭其咎。

林德宇繼續抨擊說，台中市府的態度，就是讓台灣人民覺得盧市長一副「事不關己、輕描淡寫」，「盧市長有震怒嗎？」他不相信市長沒態度。黃國榮則回說，「你想也知道」，台中市府這次真的受到很大的教訓，因為大家會對台中市府沒有信任感，台中市府的形象大大被傷害，一開始從動保處及農業局來的訊息都不是正確的。

林德宇再問，他不信盧市長對這件事情沒有態度，這周五議會安排專案報告，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益當天會不會到議場來？ 兩個人在這兩天有處分嗎？據聞盧市長對這件事非常震怒，但外界卻看不到她的態度與作為。

黃國榮表示，兩位局長當然會到，這本來就是他們要做，另懲處要分階段處理。林德宇認為，這次非洲豬瘟是盧市長7年任期最嚴峻的考驗，台中市政府應該要好好加油。

