綠抹紅鄭麗文 路線之爭提早開打

國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」並獻花致意。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文上任後的動作頻遭民進黨「抹紅」，綠委9日宣稱支持高雄市長擬參選人柯志恩、台南市長擬參選人謝龍介就是在支持鄭麗文，外界關注藍營2026年縣市長選舉是否受影響。前藍委陳學聖認為，地方大選路線之戰已提早開打，如未找到適當處理方式，藍營候選人恐會相當辛苦。另有藍委認為，鄭麗文尚未認知自己是國民黨主席，不斷陷入意識形態之爭，恐使未來選舉出現負面效果。

鄭麗文8日參加左派的白色恐怖紀念活動後，綠營即啟動攻勢，並連結2026選舉。爭取高雄市長提名的綠委邱議瑩叫戰藍委柯志恩，鄭麗文祭拜共諜吳石，柯是否支持鄭路線？是否願意出來批判鄭？倘若柯不敢，「那支持柯志恩，就是支持鄭麗文」。

民進黨台南市黨部主委、綠委郭國文也叫戰藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人，是否認同背離國家主權、親附中共的言論？謝龍介至今沒有反駁、譴責，這樣的沉默無疑是默許叛國言行。

藍委陳玉珍反批綠營，民進黨紀念228只擷取片段，來批判國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡也有真正的共諜？

不過鄭麗文的動作仍引發藍營內部焦慮。陳學聖指出，鄭「祭拜共諜」一說，提前引爆明年地方大選的路線之爭，甚至可能延燒到2028總統與立委選戰。陳坦言，國民黨候選人接下來會很辛苦，因為尚未找到合適的回應策略。

陳學聖說，邱議瑩已經喊出「支持柯志恩，就是支持鄭麗文路線」的論述，民進黨候選人明年選戰時勢必會挑釁質問：「你是台灣人，還是中國人？」甚至進一步簡化成「支持台灣人投民進黨，支持中國人投國民黨」的二元對立戰法，逼藍營陷入表態困境。

陳學聖提醒，鄭麗文身後有許多正準備投入選戰的候選人，作為政黨領導者，不只是思想者或評論者，須兼顧包容與務實，否則過剛則易折。

有藍委私下說，鄭麗文尚未認知自己是國民黨主席，也沒有回應台灣主流社會的能力，一直陷入藍白、紅統這類意識形態之爭，這對接下來的選舉只有負面結果，就看誰願讓她站台？

另據悉，AIT（美國在台協會）其實在鄭麗文當選國民黨主席後，即有意邀鄭會面，經過種種事件與時間因素，AIT處長谷立言與鄭預計本周會面，除了建立聯繫管道，也希望了解國民黨未來對美台關係、政策的看法與方向。