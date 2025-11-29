綠拉藍黨魁打柯志恩！ 鄭麗文：投給柯就是投給我

國民黨主席鄭麗文與高雄市長參選人柯志恩。





國民黨主席鄭麗文日前祭拜共諜惹出爭議後，民進黨想選高雄市長的人，立刻將地方選舉訴求為「支持柯志恩就是支持鄭麗文」。今（29日）鄭麗文南下到高雄與柯志恩同台，柯志恩受訪強調，支持國民黨候選人，就是支持中華民國。鄭麗文也表示，支持柯志恩就是支持和平，不讓民進黨見縫插針。

主持人：「主席好。」

勝選國民黨主席後，鄭麗文首次南下高雄，基層黨員超激動，搶著和他合照、握手，走在前頭的立委柯志恩一度被晾在一旁，鄭麗文光是進場就花了好幾分鐘。

國民黨主席鄭麗文：「我們所看到的，就是他（民進黨）權力的傲慢，長年的腐敗，吃相難看，讓高雄變天，讓高雄來國民黨執政，這樣好不好。」

鄭麗文嗆辣發言很對深藍黨員的胃，但也因為她的兩岸路線，讓民進黨高雄立委立刻把柯志恩拉進「親中框架」，喊出投柯就是投鄭，試圖搶分。

國民黨主席鄭麗文：「今天不只投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨團隊。」

兩人並肩受訪，柯志恩笑笑，仔細聽，但這笑容背後，只怕是有那麼一點怪怪的。雖說兩岸議題在地方選舉上不見得是討論重點，但鄭麗文的兩岸路線，就怕讓綠營狂打，衝擊選情。

國民黨主席鄭麗文：「國民黨不管做什麼主張，民進黨都一定會抹紅我們，我的主張就是國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意所期待的，就是遠離戰火。」

立委柯志恩vs.記者：「支持我們，就是支持中華民國，（柯志恩跟鄭麗文，有什麼一樣，有什麼不一樣），鄭麗文比我高啦，我想我們都是非常的直接，而且主席本身來說，她也是從街頭起家的，她應該會很清楚在地的一些民意。」

儘管外界討論不斷，但鄭麗文沒在怕，一天連跑台南、高雄，宣示南高屏3個艱困選區將列在第二波提名，力拼年底完成。對藍營選將來說，鄭麗文是票房金雞母還是毒藥，等待時間發酵。

