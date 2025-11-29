綠拉藍黨魁打柯志恩！ 鄭麗文：投給柯就是投給我
國民黨主席鄭麗文日前祭拜共諜惹出爭議後，民進黨想選高雄市長的人，立刻將地方選舉訴求為「支持柯志恩就是支持鄭麗文」。今（29日）鄭麗文南下到高雄與柯志恩同台，柯志恩受訪強調，支持國民黨候選人，就是支持中華民國。鄭麗文也表示，支持柯志恩就是支持和平，不讓民進黨見縫插針。
主持人：「主席好。」
勝選國民黨主席後，鄭麗文首次南下高雄，基層黨員超激動，搶著和他合照、握手，走在前頭的立委柯志恩一度被晾在一旁，鄭麗文光是進場就花了好幾分鐘。
國民黨主席鄭麗文：「我們所看到的，就是他（民進黨）權力的傲慢，長年的腐敗，吃相難看，讓高雄變天，讓高雄來國民黨執政，這樣好不好。」
鄭麗文嗆辣發言很對深藍黨員的胃，但也因為她的兩岸路線，讓民進黨高雄立委立刻把柯志恩拉進「親中框架」，喊出投柯就是投鄭，試圖搶分。
國民黨主席鄭麗文：「今天不只投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨團隊。」
兩人並肩受訪，柯志恩笑笑，仔細聽，但這笑容背後，只怕是有那麼一點怪怪的。雖說兩岸議題在地方選舉上不見得是討論重點，但鄭麗文的兩岸路線，就怕讓綠營狂打，衝擊選情。
國民黨主席鄭麗文：「國民黨不管做什麼主張，民進黨都一定會抹紅我們，我的主張就是國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意所期待的，就是遠離戰火。」
立委柯志恩vs.記者：「支持我們，就是支持中華民國，（柯志恩跟鄭麗文，有什麼一樣，有什麼不一樣），鄭麗文比我高啦，我想我們都是非常的直接，而且主席本身來說，她也是從街頭起家的，她應該會很清楚在地的一些民意。」
儘管外界討論不斷，但鄭麗文沒在怕，一天連跑台南、高雄，宣示南高屏3個艱困選區將列在第二波提名，力拼年底完成。對藍營選將來說，鄭麗文是票房金雞母還是毒藥，等待時間發酵。
更多東森新聞報導
新／男留言嗆蛋洗「迎接鄭麗文」 警逮人、恐嚇罪移送
楊瓊瓔宣布參加台中市長黨內初選 喊：我準備好了
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
其他人也在看
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 10 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
吳怡農選台北有機會？醫：2026就是蔣萬安的
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安明年競選連任，壯闊台灣創辦人吳怡農有意挑戰，外界質疑他的佛系打法，他反批黨內操盤手的能力。不過精神科名醫沈政男說，吳怡農認為自己有機會勝選，可能是對民調理解錯誤...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
謝龍介質詢＂機密消息＂ 卓榮泰被問到笑場了
政治中心／綜合報導2026台北市長人選，民進黨人選尚未確定，被點名的人倒是不少。國民黨立委謝龍介今天就點名行政院長卓榮泰，還斬釘截鐵說賴總統最後一定會徵召他，這讓卓榮泰一面鄭重否認，一面又忍不住笑場回應，"好險你不是總統"。國民黨立委謝龍介（右）質詢行政院長卓榮泰（左） 表示自己有機密消息要問（圖／國會頻道）行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「院長我這裡有一個很機密的消息。」質詢時間都快結束了，國民黨立委謝龍介突然語出驚人說有機密消息要公布。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「這個機密消息，我在這邊很慎重地請教你，明年你會參選台北市的市長嗎？，（我再跟委員說一遍），（明年我會去選台北市的市長），（去投票），你會成為候選人嗎？，（我會當投票的人）。」謝龍介口中的＂機密消息＂就是問卓榮泰是否要參選台北市長 對此卓榮泰頻頻否認（圖／民視新聞）不是第一次被點名，但是行政院長卓榮泰答案可沒變，他絕對不會是候選人，只會去投票選出台北市長。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「所有曾選過台北市長的人，我看起來，從陳水扁總統到馬英九總統，到蔣萬安到柯文哲主席，大家要選之前，70、80次都說不是，（只有委員最勇敢），所以你今天只有說，第一次說你不是嘛，（我會去投票啊），所以你絕對不會成為，台北市市長的候選人？，（不會）。」謝龍介不死心，繼續追問，還拿之前也說了幾十次不選，但後來都出來選的幾位前台北市長做例子，最後更搬出了這一位。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「我心目中覺得清德兄，最後一定會徵召你來參選，......，哦被我猜到了吧，（好險你不是總統哈哈哈）。」卓榮泰被謝龍介多次逼問 最終聽到謝龍介說＂清德兄會徵召你＂讓他忍不住笑場（圖／民視新聞）一句"好險你不是總統"，卓榮泰忍不住笑場，也為民進黨台北市長選戰再添話題。原文出處：謝龍介質詢「機密消息」 卓榮泰被問到笑場了 更多民視新聞報導KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然藍擬修＂國籍法＂護中配參政 卓揆：是以哪國質詢我？若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 1 天前
首2026提名 藍12月將提6首長＋「高雄、屏東」
被視為國民黨大本營的新竹縣，這回2026選戰，縣長之爭陷入3搶一局面，副縣長陳見賢今天帶著正副議長、跨黨派議員宣布參戰，連民進黨熱門人選鄭朝方的哥哥都來力挺，另一頭也要參選的徐欣瑩，則在和秘書長李乾龍的餐敘中表態，不過黨主席鄭麗文強調，第一步會由中央提名小組協調，若不成功才會進行初選。TVBS新聞網 ・ 1 天前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 13 小時前
嘉市長選舉》綠營推王美惠 藍營還在等「藍白合」
嘉義市長選舉投票明年11月28日舉行，民進黨已提名立委王美惠參戰，反觀國民黨至今尚未決定人選，讓基層黨員焦慮。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今出席黨慶活動時回應，27日已通過縣市長候選人提名辦法，將進行黨內徵詢與協調作業，因可能牽涉與民眾黨「藍白合」，嘉義市現有3名黨內同志表態爭取，將先了解3人意自由時報 ・ 5 小時前
國籍法付委審查! 內政部要求候選人得具結未有中國戶籍.護照
政治中心／綜合報導國民黨修國籍法，要讓中配不用放棄中國國籍就能參政，昨天已一讀付委審查，內政部立刻應對，根據選罷法施行細則，研議新增把國籍刊登在選舉公告上，2026大選就適用，民進黨立委持肯定態度，認為資訊揭露非常重要距離2026大選剩不到一年，代表綠營角逐新北市長的蘇巧慧行程滿檔，跑完學校運動會後，來到宮廟參拜，不少議員與助理緊跟在旁。力拼新北市長的蘇巧慧，扮演母雞帶小雞角色勤跑基層。（圖／民視新聞）民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「未來的話我想這種機會會更多，我也一定會盡全力讓我們明年，民進黨籍的議員，在新北市的選舉當中，可以順利連任，新人當選議會過半。」國民黨強修國籍法，讓中國配偶免放棄中國國籍就能參政。（圖／民視新聞）蘇巧慧母雞帶小雞，力拼2026好成績，不過明年選舉的參選資格，可能出現不少變化，因為國籍法週五已經一讀，後續交付委員會審查，讓中配不用放棄中國籍，就能名正言順參政，內政部也動起來，要求候選人具結國籍，並公開揭露讓選民知道。根據"公職人員選舉罷免法施行細則"，候選人在登記申請調查表時，要具結未在中國設戶籍、未領中國護照，以及不具其他國家國籍，結果必須刊登在選舉公報，2026年選舉就適用。立委（民）黃捷：「內政部接下來要收的選罷法的施行細則，對台灣來說也是一個，行政權可以使用的工具，要求所有具外國籍的，都必須要在選舉公報上面揭露，是不是都已經放棄外國籍了，那當然這個也包括中國籍。」立委（民）賴瑞隆：「我們支持內政部硬起來，來維護國家的尊嚴，確保你是站在台灣這邊，同時能夠守護台灣的利益。」藍營強修國籍法，行政部門提出應對措施，朝野持續角力。原文出處：國籍法付委審查 內政部要求候選人得具結未有中國戶籍.護照 更多民視新聞報導「淡江大橋」路跑活動讓地方中央互槓 蘇巧慧：將持續與交通部溝通民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光齊柏林衛星首度通過台灣、順利通聯 卓榮泰感動發聲了民視影音 ・ 5 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 10 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 1 小時前
中職》徐基麟紀律問題遭戰力外 彭政閔有話要說
中信兄弟以個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊為由，將徐基麟放在60人名單外以示警惕，二軍教頭彭政閔今對此語重心長，希望徐基麟好好跟「美美」鄭浩均學習。徐基麟跟鄭浩均有不少共通點，都是2022年選秀加入兄弟，「美美」是第1指名，徐基麟是第2指名，兩人都在加入中信後動過手肘韌帶置換手術。而鄭浩均已自由時報 ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 3 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 6 小時前