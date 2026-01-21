綠拍板蔡易餘出戰嘉義縣長 翁章梁讚他「靈活胖子」盼延續黃金十年願景

嘉義縣長翁章梁也特別北上為蔡易餘站台，並在記者會上笑稱蔡是「靈活的胖子」。（圖／林煒凱攝）

民進黨中執會今天（21日）通過嘉義、台南、高雄縣市長候選人提名，將徵召初選勝出的立委蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆出線。嘉義縣長翁章梁也特別北上為蔡易餘站台，並在記者會上曬出「年輕瘦身版」的蔡易餘舊照，笑稱蔡現在是「靈活的胖子」，但他具有行動力又深耕基層，由蔡來接棒，會對嘉義轉型更好，也能帶來更多投資跟發展。

民進黨中執會今通過提名，將徵召立委蔡易餘參選嘉義縣長、立委陳亭妃出戰台南市長、立委賴瑞隆挑戰高雄縣市長人選，並於會後舉行提名記者會。值得一提的是，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁也特地北上表達對候選人的支持。

廣告 廣告

翁章梁發言時先開玩笑表示，「很多人認識蔡易餘的時候，已經是一個胖胖的蔡易餘，很多人可能沒有看過60公斤的蔡易餘」，接著曬出「年輕瘦身版」的蔡易餘舊照，引起台下一陣笑聲。翁指出，蔡易餘是深耕基層的民意代表，每天都會回到地方跟選民待在一起，在每天搭高鐵上來立法院開會，「10年累積起來就看到現在的蔡易餘，基本上就是個靈活的胖子。」

嘉義縣長翁章梁曬出蔡易餘「年輕瘦身照」，當時蔡易餘只有60公斤。（圖／林煒凱攝）

翁章梁提到，蔡易餘也是非常有行動力的民意代表，未來也一定會是具有行動力的縣市首長，每次嘉義縣碰到天災就會看到蔡易餘帶著團隊很認真幫鄉親解決問題，幾乎是親力親為；嘉義未來10年是黃金10年，由蔡易餘來接棒，他認為會對嘉義轉型更好，也能帶來更多投資跟發展。

蔡易餘發言時則說，翁章梁這幾年的努力，讓嘉義有改變，從農業大縣到農工大縣，這7年來已經變成農工科技大縣，所以他有這個使命感，來接翁的棒子，他會以農業為做嘉義的根本，以工業作為嘉義發展的地頭，以科技作為引擎，那觀光就是Plus再加分，在這4個原則下，他會好好來拚年底的選戰，與接下來要出場的鄉鎮市長一起合作打贏五合一選舉。



回到原文

更多鏡報報導

民進黨中執會通過提名嘉南高3縣市長人選 賴清德叮囑：不團結一定會輸

整合碰壁？挺憲派議員逼陳亭妃畫押3點協議 林俊憲：恩怨是她弄出來的

不滿藍白八度擋下總預算 卓榮泰要求直球對決：與立院直接辯論

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開