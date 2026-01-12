綠拍板「牙醫榜首」温世政戰南投 許淑華：來場君子之爭

南投縣 / 綜合報導

民進黨2026南投縣長，確定徵召南投草屯出身的新北市牙醫師公會理事長温世政，曾拿下國考牙醫榜首，有超強學經歷，決定參選是想回家鄉服務，面對空降對手，挑戰爭取連任的縣長許淑華，打破沉默，坦言民進黨選擇溫世政，讓她滿驚豔的，更透露溫世政還是她國小、國中的學長，期盼來場君子之爭。

帶著圓框眼鏡，站在第一排中間的，就是即將代表民進黨，參選南投縣長的牙醫溫世政，記者說：「真的是，看起來很會讀書的感覺。」今年53歲的温世政，從小在南投草屯成長，就讀炎峰國小第31屆畢業，而他的學妹就是現任南投縣長許淑華，是第33屆畢業，回到國小的學校，只找到溫世政這一屆畢業紀念冊，許淑華這一屆已經遺失。

記者說：「33屆的，縣長那一屆都沒有。」兩人不只是國小同校，也都是草屯國中畢業，如今溫世政代表綠營，參選2026南投縣長，爭取連任的縣長許淑華，學長學妹之戰即將開打，南投縣長許淑華說：「民進黨這次提出的縣長候選人滿讓我驚艷的，知道他是炎峰國小跟草屯國中畢業的，都是我的學長，歡迎他返鄉服務，我們期待來一場君子之爭。」

雖然兩人過去的照片，無法拿出來比一比，但許淑華也大讚對方醫學專業，希望他提出更多對南投有利的政策，溫世政從小成績優異，曾拿下國考牙醫榜首，同時也是新北市牙醫師公會理事長，不過除了超強學經歷外，他的外型也被說神似，政論節目主持人劉寶傑。

南投縣長參選人(民)溫世政說：「我覺得我長的應該比他帥一點，改天有機會多跟寶傑兄，寶傑哥多多請教，這是我的榮幸。」2026南投縣長，藍綠選將就定位，兩人小時候同校不認識，但學長、學妹之戰，對決氣勢愈來愈濃厚。

