綠拍板「牙醫界劉寶傑」温世政戰許淑華 賴清德坦言：難度不言而喻





民進黨正式出招，黨主席、總統賴清德今天（14日）親自宣布，提名有「醫界劉寶傑」之稱的新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，正面挑戰尋求連任的國民黨籍許淑華。賴清德表示，温世政「書念得好、工作好、有國際觀，更對故鄉充滿感情」，形容他是能帶領南投翻頁、開創新局的最佳人選。

民進黨今舉行中執會，針對「2026年南投縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請徵召提名的縣長候選人，是國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長温世政醫師。

廣告 廣告

賴清德表示，温世政是南投出生長大的「草屯囡仔」，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。他說，溫世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉。年少離鄉奮鬥的歷程，讓他更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。

他說，正因如此，温世政決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

話鋒一轉，賴清德坦言，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，非常期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟、願意回饋故鄉的温世政醫師。

賴清德接著表示，良好的國家治理必須中央與地方一體運作，具備治理能力與執行決心的縣市長，才能讓前瞻的政策有效落實，照顧人民生活、建設鄉里，並轉化為地方的發展動能與國家的競爭動力。

他說，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。賴清德表示，他相信兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。

最後，賴清德嚴正呼籲，「請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。」

（熱門點閱：【內幕】北桃「母雞難產」小雞扛 綠拚3月中提名六都議員）