綠拍板2026戰新北人選 蘇巧慧喊做好準備 李四川：輝達比選舉重要

2026九合一大選還有一年多，民進黨選對會已經拍板，確定由立委蘇巧慧投入新北選戰；國民黨提名人選尚未確定，不過新北市副市長劉和然已經拍好定裝照，似乎蓄勢待發。台北市副市長李四川則表示輝達比選舉還重要；民眾黨主席黃國昌早早宣布透入新北市長大選，指出會按部就班成立辦公室，強調不會等待。

黃國昌曝參選立場不變 李四川否認月底宣布參選新北市長

2026新北市長選戰，民進黨選對會拍板，由立委蘇巧慧參戰，她放話已經準備好面對藍白合以後的對手，說自己觀念最新、執行力最強，會完美地呈現在全新北市民的面前。

民眾黨主席黃國昌早在8月時就宣布透入新北市長大選，他表示會按部就班，明年2/1就會成立競選辦公室，強調不會等待。

而國民黨的人選可能還得再等等，基層很焦慮到底是不是台北市長副市長李四川出戰？國民黨新北議長蔣根煌更直接點出李四川宣布參選時間點就在月底。不過卻遭李四川否認，只說現階段是把輝達入駐一事搞定，「選舉的事大概沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市還重要」。

備戰新北？劉和然秀定裝照喊準備好了 洪孟楷靜觀其變

除了李四川，呼聲高的立委洪孟楷仍靜觀其變，僅說只要能為新北市民來服務打拚，這都是最好的位子；新北市副市長劉和然甚至連定裝照都拍好了，他回應是給自己留下一些紀錄，展現年輕跟活力，也給自己一個新的嘗試，但備戰味道濃厚。2026選舉綠選將就定位，藍白是否合作推出人選仍不明朗。

新北市副市長劉和然秀出定裝照，備戰味道濃厚。圖／台視新聞

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

