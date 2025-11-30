綠拚3席全上 藍搶攻 許又仁再戰

台南市第十一選區現任5名包括民進黨市議員陳皇宇（右三）、民進黨郭鴻儀（右四）及無黨籍吳禹寰（左三），還有民進黨鄭佳欣、無黨籍杜素吟都將尋求連任。（曹婷婷攝）

台南選區人口消長，其中第十一選區拜歸仁沙崙蓬勃發展，帶動人口進駐，預料明年可能增加1席，現任3席民進黨、2席無黨籍，5人均尋求連任。據了解，民進黨傾向保守提名，但地方盛傳也可能採取「過半＋1」，為選戰埋下變數，加上此次國民黨也將推人選、本屆連任失利的許又仁捲土重來，預期將很有看頭。

第十一選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎（南關線），5席現任議員當中，無黨籍老將杜素吟憑藉基層經營扎實，本屆拿下該選區第一高票，明年將尋求8連霸；同為無黨籍的吳禹寰父親為前南縣議長吳健保，本屆則為第二高票，也將挑戰4連霸。

民進黨本屆提名3席郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇揮出全壘打，也是民進黨首度在南關線席次過半，3人被看好均具有現任優勢。不過，由於下屆該選區可能增1席，但民進黨明年3、4月就會完成初選，最終席次將以明年5月底人口統計為依據，會否維持3席或加1，備受關注。

惟地方政壇也分析，若綠營提名4席，恐上演自己人搶食票源的內鬥局面，反而不利綠營選情，認為維持提名3席才是上上策。據了解，目前黨內不排除傾向保守提名。

至於國民黨在該選區並無長期耕耘人選，明年擬推出本屆曾以無黨籍身分參選的翁語含，她目前也是國民黨的黨代表，若後續沒有其他人選表達參選意願，一般認為她獲黨提名的出線機會高。

而本屆挑戰連任失利的無黨籍許又仁有意捲土重來，出身教育界的他昔日問政表現不俗，111年以些微差距成為落選頭，地方分析若明年十一選區確定加1席，對無黨籍較為有利。