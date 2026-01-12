綠拜年搶先機 藍16日協調人選

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前左五）12日率鄉鎮市長與議員參選人，在縣政中心「協力擎天」廣場拍攝過年拜年形象照。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長選戰布局，民進黨已徵召律師林國漳參選，前立委陳琬惠也獲民眾黨徵召加入戰局，林國漳12日更率領鄉鎮市長、議員參選人同框，在縣政中心「協力擎天廣場」拍攝拜年形象照展現團結勝選氣勢。爭取國民黨提名參選縣長的立委吳宗憲表示，民進黨很會選舉，但行政效率仍待檢驗；同黨角逐縣長提名的議會議長張勝德指出，待黨中央16日協調人選後，才會有後續造勢與布局。

協力擎天廣場設於民國85年，配合開蘭200周年設置，象徵先人開拓之功與薪火相傳精神，也彰顯宜蘭「檜木原鄉」的文化特質。

民進黨選協力擎天廣場拍攝拜年廣告，象徵向土地與歷史致敬，也連結對縣政治理與未來發展的願景。林國漳表示，這次全體參選人一起向縣民拜年，象徵「協力、團結」打贏選戰的決心，協力擎天是近千位縣民共同將巨大檜木矗立起來的成果，凝聚了共建家園的行動力量，民進黨也將以相同精神為宜蘭打拚。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進指出，縣長人選已於去年10月完成徵召，第4類與第5類公職參選人幾乎全數到位，黨部已做好整隊準備，希望以團結的團隊爭取鄉親最大支持，讓「宜蘭經驗」再次在民主聖地發光發熱。

吳宗憲說，民進黨雖然很會選舉，但行政效率仍需檢驗，先前詢問身為行政院顧問的林國漳多項問題仍未獲回應，尤其颱風後中央對災民的補助尚未到位，希望民進黨政府能拿出選舉時的衝勁與效率，協助災民度過難關。

張勝德強調，一切要等黨中央協調人選結果出爐後，才會有後續造勢與布局，但不論最後由誰出線，都會全力輔選，確保國民黨團結迎戰選舉。

國民黨宜蘭縣黨部表示，縣長人選尚未拍板，16日將赴中央黨部協調，討論後續提名與選戰節奏，基層無法急於求成，但一旦方向明確，整合與競選腳步將迅速展開。