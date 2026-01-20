綠拱戰北市 鄭麗君：考古題過去回答都算數

民進黨布局縣市長選戰，領軍對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君被黨內視為出戰台北市長亮點人選。鄭麗君昨指出，這是考古題了，她已回答這問題超過10年，「過去我的回答都算數」、「我是做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

回顧2018年、2022年鄭麗君被問及是否參選台北市長時，她多對外表示「沒有參選規畫」，強調自己更傾向政策研究與智庫工作，忠於理想。

民進黨人士表示，2018年台北市長選戰，民進黨選對會決定不禮讓柯文哲，要自提人選後，鄭麗君就曾是口袋名單之一，但鄭當時就明確表示無選舉意願。2020年，鄭麗君辭去文化部長時，當時也被外界視為2022年民進黨台北市長活棋，她當時表示，確實有朋友建議她參選市長或其他公職，但她的目標就是希望「文化政策白皮書」能夠推動到一個成果，因此沒有動念。

民進黨人士表示，關於台北市提名布局，選對會預計2月2日開會時觸及，但距離拍板還要一些時間；鄭麗君確實是考量人選之一，但最大問題還是鄭本人有無出戰意願，恐要黨主席賴總統親自出馬溝通。

