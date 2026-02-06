綠拿國籍法卡李貞秀 黃士修反提這規定：賴清德也應解職？

民眾黨陸配立委李貞秀。（中時資料照片）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，屢遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。對此，核能流言終結者創辦人黃士修表示，按照《國籍法》，包括總統賴清德等曾去過中國大陸的綠營政治人物，恐怕都須解職。

黃士修今(6)日在臉書發文指出，李貞秀這一題，通通送憲法法庭五人判決也無妨，反正解職權力在立法院。前面還有一個賴清德任用的中共籍孫立方擋著，「看誰的功德值比較耐燒」。

他說，重點是之後的質詢表現。最好內政部官員一概不理，被問到痛點只能惡逃，民眾會看得到。兩年時間不長不短，足以為陸籍任公職建立典範。黃士修更批，劉世芳代辦退出國籍申請，自甘淪為中共公安部下屬，這種人才是真正的舔共賣台。

黃士修進一步表示，「如果要硬照《國籍法》來，恐怕很尷尬。」總統賴清德2014年以台南市長身分訪陸，而台胞證的申請條件，為「居住在台灣地區的中國公民」，「堂堂台南市長，應該不是靠游泳偷渡大陸吧。他辯稱，到上海是禮遇通關，沒拿台胞證。哇，那可比我們市井小民更嚴重，他主動拿對岸官方專案入境，中共認定的中國公民。」

他指出，賴清德就職總統已經超過一年，未完成放棄國籍證明，必須立刻解職。陳菊也去過大陸，不過，她終於辭監察院長了，不用找放棄國籍證明。還有那個家裡去上海開銀行的何志偉，要知道，銀行在世界各國都是特許行業，與中共關係匪淺，竟出任總統府副秘書長，「難怪總統府專出共諜。」

他最後還提到綠委沈伯洋，「沈伯洋同學請坐下，這次沒點你，你爸喊你回家當紅孩兒。」

