綠拿川普加重南韓關稅籲支持台美關稅 張啓楷批：要立院當橡皮圖章？

民眾黨立委張啓楷。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對美國總統川普（Donald Trump）發文表示，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15％提高至25％。總統賴清德、民進黨團喊話在野黨，支持台美日前談定的台美關稅談判結果。民眾黨團副總召張啓楷今（27日）批評，民進黨根本亂類比，民主國家常態，兩國簽任何協議，事前要授權、事後要審議，現在還沒審，就說一定要過？立法院要當橡皮圖章？

張啓楷指出，民進黨團今天竟然拿川普要調高韓的關稅，要求在野黨一定要儘速支持台美關稅協議趕快過關？根本就是亂類比。

張啓楷表示，南韓跟台灣在這次對美談判裡，不管是時間快慢，還有內容公開透明度，是一個天、一個地。南韓早在去年的7月30日就跟美國達成協議了，台灣直到這個月中，行政院副院長鄭麗君才講還要再等幾週，跟美國完成貿易協議以後，才能夠把完整的文本還有相關產業衝擊送到立法院來，這能夠類比嗎？

張啓楷直言，再來，整個內容公開透明度也落差太大了，這幾天網路上一直流傳12年前鄭麗君擔任立委時質詢時任文化部長龍應台，她說整個服貿過程黑箱，簽訂前不能講、簽訂之後不能改，傲慢跟黑箱到底，南韓人家投資3500億，清清楚楚，台灣到現在2500億跟5000億，各界講法還不一樣，甚至到底有無犧牲農業，到現在都完全不曉得，我們的內容有夠透明嗎？

張啓楷說，更重要的，要提醒的是在民主國家常態，兩國簽任何協議，事前一定有授權、事後要審議，民進黨現在還沒審，內容都還沒看到，農業有無被犧牲都不曉得，現在就說一定要過？立法院要當橡皮圖章？這樣對得起人民嗎？

張啓楷呼籲，請民進黨趕快醒來，不要再亂類推、亂類比了，請鄭麗君趕快把協議簽訂好，送到立法院來，我們一定依法審理、依法把關，盡量讓關稅可以降下來，可是相對的，人民、包括農民的福利，不能受到損害。

