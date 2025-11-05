綠拿普發1萬當政績？昔「違憲、窮台」驚句自打臉一次看

過去綠營曾反對普發現金1萬元提案，如閣揆卓榮泰稱違憲，綠委沈伯洋陰謀論指窮台等，如今自打臉。（合成圖／資料照）

藍白共推的普發現金1萬元措施今(5日)正式開放登記，起初綠營曾大力反對，指責違憲、窮台、買票等，如今卻紛紛發文收割稱是民進黨政績。外界挖出綠營反對普發1萬金句，包括閣揆卓榮泰稱「債留子孫」、沈伯洋批「先窮台，再統一」、甚至賴清德喊「不如補貼台電」，直酸害怕想起來？

國民黨前發言人楊智伃今(5日)發文感謝藍白黨團一起努力，提案人王鴻薇推進政策過程中更受到不少委屈，辛苦了！從昨晚開始，一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，在脆上還看到何博文喜滋滋做圖放自己人像，這個貼文發布17小時至今僅獲得560讚，她的留言「北海小抄人，連政績也要抄嗎」早就超過3209讚（還在持續上升）。由此可見，大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單！

楊智伃回顧綠營金句，卓揆喊「天人交戰、普發現金違憲、舉債破百億、債留子孫」，時任民進黨祕書長林右昌轟「用你的錢買你的票」，綠委沈伯洋批「藍營癱瘓政府有3招，共產黨的招，先窮台，再統一」，民進黨團指「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」。是忘記了還是害怕想起來？

粉專「政客爽」則提到賴清德團結第四講，說「不如補貼台電」，台下支持者稱1萬元「買個菜就沒了」。卓揆普發1萬「違憲」，會用來「買遙控飛機」。

另一粉專「觸極者」則提到日前一堆人舉牌挺綠委「我們都是沈伯洋」，但沈伯洋曾批普發1萬是「窮台」，直酸：面對錢又「不是沈伯洋」了？

國民黨新北市議員江怡臻留言「從沒錢、違憲，再到民進黨口中的暖心政策，有夠雙標！民進黨人別忘了要拒領，不要偷偷去登記喔」。網友表示「合法的政績不搶嗎」、「令我想到王世堅的金句『沒出息』」、「希望那些當初說不領1萬，要拿去補貼台電的人可以說到做到」、「這個巴掌真是響啊」。

