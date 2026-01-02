綠拿鐵傷腎？營養師揭3關鍵：不只防癌還顧腸胃

〔記者侯家瑜／台北報導〕國人「癌症時鐘」再度快轉，最新統計顯示，平均每3分48秒就有1人罹癌，速度創下近年新高。面對癌症威脅，不少民眾開始調整飲食型態，綠拿鐵、精力湯成為熱門關鍵字，但也有人擔心天天喝會不會「傷腎」。對此，癌症關懷基金會執行長黃書宜營養師與董事長陳月卿跳出來解答，強調只要方法正確，綠拿鐵不但不傷身，反而是現代人對抗慢性病、補充植化素的好幫手。

黃書宜指出，網路上流傳的「綠拿鐵傷腎」說法，多半來自錯誤飲用方式，而非飲品本身。真正需要注意的是三大原則，攝取量、多樣化與時間分配。她說，成年男性每天建議攝取5份蔬菜，女性約4份，1份生菜重量約100公克。若把一整天的蔬菜量集中在一杯、甚至只用單一蔬菜打成汁，才可能造成身體負擔。

黃書宜強調：「與其擔心傷腎而不敢吃菜，不如想想蔬果中的植化素，對預防癌症和三高慢性病有多重要。」她說除了腎臟病患者需依醫囑嚴格控制攝取量，一般人只要把蔬果平均分散在不同餐次、選擇多樣食材，就能安心飲用。

針對消化吸收問題，陳月卿分享，許多年長者或癌友在治療期間，常因咀嚼力下降、腸胃虛弱，無法攝取足夠蔬菜。利用調理機製作綠拿鐵，有助於達到「預消化」效果，讓營養更容易被身體吸收。她特別提醒，打好的綠拿鐵「不要濾渣」，因為完整保留纖維，才能真正吃進「全食物」的營養價值。

陳月卿也公開她實踐多年的「全營養黃金比例公式」，適合一般民眾在家操作。每杯建議包含：蔬菜100克(汆燙前重量)、水果120克、大豆胜肽10克、堅果或種子約10克，再加入150至200c.c.的好水或溫開水，依個人喜好調整濃稠度。

在處理細節上，她建議蔬菜清洗後，以沸水汆燙30至50秒即可；若是化療中的癌友，則可延長至約2分鐘，幫助殺菌、去除蟲卵與部分草酸，也能降低蔬菜的寒性。水果方面，多數可連皮帶籽攪打，但像蘋果、水梨、櫻桃等，仍需去籽後再使用，以確保安全。

面對癌症時鐘步步進逼，陳月卿呼籲，單靠一杯綠拿鐵並非萬靈丹，但搭配定期健康檢查、規律作息、適度運動與正確飲食策略，國人仍有機會降低癌症風險，為自己與家人奪回健康的主導權。

