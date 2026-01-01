綠拿鐵恐傷腎？ 營養師破解迷思

國人「癌症時鐘」持續快轉，平均每三分四十八秒就有一人罹癌，刷新近年紀錄。坊間流傳「綠拿鐵恐傷腎」的疑慮，癌症關懷基金會執行長黃書宜營養師表示，重點在於「攝取量」、「多樣化」與「時間分配」。

成年男性每日應攝取五份蔬菜，女性則為四份（一份生重約100g）。黃書宜營養師表示：「與其因擔心傷腎而拒絕吃菜，蔬果中豐富的植化素對預防癌症及三高慢性病更有不可取代的益處。」除了腎臟病患需嚴格控管總量外，一般大眾只要掌握「平均分配」原則，避免單次、單種食材大量飲用，即可避免身體負擔，均衡吸收營養。

癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，許多年長者與體虛癌友常面臨高纖食材難以咀嚼、消化的困境。透過調理機將食材細緻化，能發揮「預消化」作用，有效減輕腸胃負擔並提升營養吸收率。陳月卿特別提醒，飲用時「切勿濾渣」，保留完整的膳食纖維與精華，才是攝取「全食物」營養的核心關鍵。

面對癌症時鐘的進逼，陳月卿呼籲大眾，透過定期檢查、規律作息、適度運動以及正確的飲食策略，國人絕對有機會逆轉癌症風險，奪回健康主導權！