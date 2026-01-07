綠拿鐵正確喝不傷腎！營養師公開三原則與黃金比例，助你抗癌又防慢性病

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著國人「癌症時鐘」持續加速，平均每3分48秒就有1人罹癌，民眾對預防與康復的需求日益提升。不少人選擇以綠拿鐵或精力湯補充蔬果營養，然而坊間卻流傳「綠拿鐵恐傷腎」的疑慮。

癌症關懷基金會執行長黃書宜營養師指出，只要掌握正確飲用三原則，綠拿鐵不僅安全，還能成為現代人對抗慢性病的重要飲食利器。

三大原則：攝取量、多樣化、時間分配

針對腎臟負擔問題，黃書宜強調，重點在於「攝取量」、「多樣化」與「時間分配」。成年男性每日建議攝取5份蔬菜、女性4份（每份約100克生重）。她表示：「與其因擔心傷腎而拒絕蔬果，植化素對預防癌症及三高慢性病的作用不可取代。」一般民眾只要平均分配蔬果，避免單次大量飲用，即可兼顧營養與安全。

廣告 廣告

癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，對高齡者與體虛癌友而言，高纖蔬果不易咀嚼消化。使用調理機將食材細緻化，可減輕腸胃負擔並提升營養吸收率。飲用時「切勿濾渣」，保留膳食纖維與精華，才能攝取完整營養。

綠拿鐵全營養比例公式

陳月卿公開「全營養比例公式」：

*蔬菜：100克生重＝1份

*水果：120克＝1份

*大豆胜肽：10克＝1份蛋白質

*堅果或種子：10克＝1份好油

*水或溫開水：150~200c.c.，依濃稠度調整

重新掌握健康主導權

蔬菜建議清洗後汆燙30至50秒，化療患者可延長至2分鐘以殺菌、降低寒性並去除草酸。水果則建議連皮帶籽攪打，但如蘋果、水梨、櫻桃等需去籽。

面對快速逼近的癌症威脅，搭配定期檢查、規律作息、適度運動及正確飲食策略，民眾有機會掌握健康主導權，有效降低罹癌與慢性病風險。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

.最新!!肺癌連續3年居榜首，112年癌症登記報告揭罹癌人數持續攀升

.飲食習慣正在悄悄提高罹癌風險？專家點名3個最常被忽略的地雷行為