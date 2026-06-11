綠指修選罷法為「高虹安條款」 立院黨團協商無共識

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（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院長韓國瑜今天主持公職人員選罷法修正草案朝野協商，有關不得登記為候選人情事。民進黨團質疑，是為新竹市長高虹安量身打造的個案修法。民眾黨團說，是考量人民參與選舉權利，不是為個別對象修法。因協商無共識，韓國瑜宣布，後續依照規定辦理。

立法院內政委員會4月23日初審通過公職人員選罷法第26條修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制，另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

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韓國瑜下午召集朝野協商，民眾黨立委許忠信提出修正動議，改為「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不受此限」。他說，以法律限制人民參選權，應符合必要性與比例性原則，絕非為特定人士修法。

許忠信指出，現行選罷法對於內亂、組織犯罪、販毒等以外較輕之罪，經判有期徒以上刑確定尚未執行者，禁止登記為候選人的規定，顯已違反必要性與比例性原則，因此提案增加但書，就是希望藉由修法，還給「犯較輕之罪者」參選的權利。

高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月。民進黨團書記長范雲說，因為高虹安可能易服社會勞動，政治上會認為這是為高虹安量身打造的個案修法，外界無法接受朝野沒共識、為個別政治人物的修法。民進黨團不贊成民眾黨團的提案。

國民黨團書記長林沛祥表示，修法是因時空環境跟以往不同，在不預設立場前提下，民調顯示，全民對司法信心極度不好，修法要與時俱進，修法是為國家繼續發展的重要基石，「該修的法還是要從善如流，該修就要修」。

出席協商的內政部長劉世芳說，內政部已多次表達，希望維持現有條文不要更動，且11月28日就要舉行地方選舉，距今不到半年時間，如果倉促修法通過，會讓人覺得好像因人設事。行政機關較保守立場，希望維持現行規定，不要做任何改變。

民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨團質疑修法是政治上量身打造，「帽子扣太大」，修選罷法是考量人民參與選舉權利，不是為個別對象修法。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，民眾黨團要就整部選罷法大修，讓各政黨都沒意見，如果是為了高虹安就大膽說，面對社會檢驗。范雲建議，修法可寫明9月4日公布施行（年底選舉登記最後一天），外界就會認為不是為了高虹安量身定做。

經近1小時協商後，韓國瑜表示，顯然各黨團無法達成共識，後續就依照規定辦理。（編輯：萬淑彰）1150611