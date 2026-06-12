綠指修選罷法等因人設事 白：合情合理合法合憲

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（中央社記者溫貴香、曾以寧、王承中台北12日電）民進黨發言人李坤城今天批評，藍白陣營近期接連推動多項修法，包括選罷法及刑事訴訟法修正案，涉嫌「因人設事」，企圖替特定個案解套。他質疑相關修法將立法權淪為處理個案法律後果的工具，嚴重破壞司法法治精神。

民眾黨立法院黨團今天表示，現行選罷法規定明顯違反憲法賦予人民參選自由及對法律限制的比例原則。因此讓法官認為「可緩刑」，代表初犯或情節較輕者，及比緩刑更輕可易服社會勞動或罰金的，一併恢復參選資格的修法方向，「絕對合情合理、合法合憲」。

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪表示，中華民國憲法保障人民參政的自由，還有相關的比例原則，這是必須要謹守的，而非哪位執政者可以恣意妄為剝奪人民的參政權，他認為這是應該要謹守的底線。

傅崐萁指出，謹守中華民國憲法保障人民參政的自由，讓台灣的民主自由、多元化能夠走到今天，所以不能再走回頭路，不能再用「人治」的方式決定誰可以選、誰不能選，一切回歸相當的比例原則，也必須要很明確的讓全民能夠了解。

針對國民黨與民眾黨近期推動多項修法引發爭議，民進黨發言人李坤城下午發布新聞稿表示，藍白陣營日前以「仔細審查總預算」為由強行通過延會，但至今總預算案仍未完成審查，反而持續推動具高度爭議性的法案，企圖將立法權淪為替特定人士解套、掩護自家人脫罪的工具。

李坤城指出，立法院司法及法制委員會11日審議國民黨立委翁曉玲提出、藍白共同推動的「刑事訴訟法」修正草案，內容大幅縮短羈押期限。他認為，此舉將嚴重壓縮檢警偵辦重大案件的時間，使打擊詐欺、毒品及組織犯罪等工作受到衝擊，對於涉及共犯結構、上下游組織及有串證滅證風險案件，更將大幅削弱司法機關調查能力。

李坤城表示，相關提案已引發法界及檢察體系強烈反彈，甚至連國民黨內部也有不同意見。國民黨立委吳宗憲日前即公開指出，若修法通過，恐導致台灣刑事犯罪偵查體系全面崩潰。

李坤城進一步指出，藍白陣營「因人設事」並非首次。立法院日前三讀通過「公職人員選舉罷免法」第26條修正案，放寬易服社會勞動者的參選限制，外界普遍質疑是為特定人士量身打造的「高虹安條款」。

他表示，由於新竹市長高虹安涉及誣告案，二審遭判處有期徒刑6個月，未來若判決確定並獲准易服社會勞動，依法可能面臨參選資格限制；然而藍白卻選在選舉登記前夕快速修法，時機點與個案發展高度重疊，令人質疑是在替特定人士排除參選障礙。

他強調，法律制度本可因應社會需求進行檢討與修正，但絕不能淪為服務特定人士的工具。他呼籲藍白陣營停止將立法院會議時間耗費在替自家人解套，儘速完成總預算審查，善盡立法委員應有職責。（編輯：林興盟）1150612