綠指免費營養午餐政策買票 謝國樑：前市府沒做到

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市免費營養午餐預計9月實施，將有2.2萬名學生受惠，對於民進黨基隆市議員鄭文婷批評是政策買票，市長謝國樑今天說，市府是分階段推動，最起碼做到前市府沒做到的。

鄭文婷表示，謝國樑終於知道要「拿香跟拜」從善如流，但這項政策在謝市府任內過去3年，議會已多次強烈爭取，當時謝國樑完全置之不理，如今在選舉年才急忙跟進，顯然又是另一種形式的政策買票。

謝國樑今天與數名家長會長座談，針對免費營養午餐蒐集意見後，接受媒體聯訪表示，市府先前已負擔部分營養午餐費用，中央假如未來在這部分不予以補助，市府將增加1億餘元支出，加上吸收家長負擔金額1億餘元，市府每年將支出3.7億元。

對於鄭文婷批評，謝國樑說，他一上任就針對營養午餐提高市府的負擔額，讓營養午餐的質與量能更好。市府是分階段推動，最起碼做到前市府沒做到的。

謝國樑表示，當然這次一定是與台北市共同推動政策有關，基隆市以後每個月會固定與台北市開會，9月上路後必須討論更多施行細節，也會與家長會會長討論，讓政策能更加落實，免費，但要做得更好，免費，但家長監督力道也能更強。

對於民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋日前表態支持免費營養午餐政策，謝國樑說，感謝童子瑋對這項政策的倡議與支持，市政可以客觀、理性討論，童子瑋提出好的建議，市府會接受，市府提出好的建設，也希望童子瑋能支持。（編輯：林恕暉）1150108