綠指基市預算執行率死當 藍駁前朝執政期間已延宕

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民進黨今天批評基隆市長謝國樑113年度預算執行率僅36.95％，市政執行「死當」。國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，低執行率案件多為前朝執政期間就已延宕，非近期施政問題。

民進黨基隆市黨部今天舉行記者會，執行長余睿柏說，根據基隆市審計室公布的113年度決算審核報告，基隆市政府列管新台幣5000萬元以上重大公共工程共32項，年度可支用預算總額為38億760萬餘元。

余睿柏表示，市府實際執行金額僅14億707萬餘元，整體預算執行率只有36.95％，連4成都不到，完全不及格，市政執行呈現「死當」，其中，執行率未達80％的計畫有25項，未達10％有9項，不到5％有4項，另有3項全年完全未執行。

余睿柏說，謝國樑去年8月表達將檢討重大建設執行率偏低，至今超過100天，到底檢討了什麼，改善了什麼，希望謝國樑說清楚。另外，謝國樑舉辦公民座談會，如果只有傾聽，沒有執行力與魄力，一切都是枉然。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，民進黨刻意以單一數字操作輿論，卻避談完整時間軸與歷史責任，這樣的說法既不公平，也不符合市民對理性監督的期待。

林祐德指出，113年度對市府而言，是面對前朝長期累積問題，並展開改善與重整制度的關鍵年。民進黨指稱的多項「低執行率」案件，多數早在前朝執政期間就已延宕，甚至多年卡關未解，並非近期才出現的施政問題。

基隆市長謝國樑上午出席表揚活動後受訪說，選舉難免雙方會有很多批評，市府正全力打造五堵就業基地和引進AI數據中心，並與台電維持良好互動關係，基隆市未來將兼具產業、電力的均衡發展，市府另打造全台灣最大的遊艇港，搭配飯店及購物中心。

謝國樑說，由交通部航港局主辦的舊威海營區招商案，規劃打造五星級飯店及商場，市府希望能在年底發包。市府正積極展開各項業務，請市民放心。（編輯：龍柏安）1150113