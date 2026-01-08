綠指民眾多反對在野卡民生預算 藍籲政院速編軍人加薪

針對立法院遲未審議中央政府總預算，民進黨今天(8日)公布民調指出，有近6成民眾擔心公共托育補助受影響，約6成7的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算。民進黨呼籲立法院儘速完成總預算審議，讓政府正常運作。國民黨立院黨團則回應指出，總預算卡關的癥結是行政院不依法編列國軍加薪預算，希望民進黨不要推託卸責。

今年度中央政府總預算至今未付委審查，民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢召開記者會指出，總預算長期遭擱置，原定推動的新興計畫及既有政策的擴大方案全面受阻，影響金額高達新台幣2,992億元，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，民進黨呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

吳崢進一步指出，根據民進黨所做的最新民調顯示，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，近62%憂心排水與河川整治進度，58.8%的民眾擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策能否延續感到不安。

吳思瑤也指出，在野黨在預算會期不審預算，有高達56.3%的民眾感到不滿；另有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卡住民生預算；更有66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統案，民意已非常清楚，她呼籲藍、白立委回應人民最基本的期待。吳思瑤說：『(原音)中間選民也有58.3%反對彈劾賴清德總統而不審預算，是支持者的3.5倍，支持者只有16.6%。總體民調66.9%反對在僅剩的會期時間搞延會卻不審預算，還搞彈劾。』

對於民進黨抨擊藍、白不審總預算，國民黨團書記長羅智強8日在黨團記者會上受訪時表示，民進黨的民調聽聽就好，總預算之所以卡關，是因執政黨不依法編列軍人加薪預算，卻推託卸責。羅智強說：『(原音)賴清德總統，軍人加薪預算「速過速編」，為何不編？解鈴還須繫鈴人，國軍英雄的生命安全跟尊嚴保障全繫在賴總統的肩膀之上。』

國民黨團副書記長徐巧芯也說，立法院有審查預算的義務，但行政院也有依法行政的義務，行政院卻連最基本的依法編列預算都做不到，也提不出合法的預算讓立法院審查，試問立法院要如何盡審查預算的義務？

民進黨公布的總預算相關民調是由民進黨民調中心執行，於2025年12月29日至30日針對20歲以上公民進行調查，共收集1,043份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3%。(編輯：許嘉芫)