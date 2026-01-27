綠指污水接管率3年僅增3% 基隆市府駁斥

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，基隆市長謝國樑執政3年，污水接管率從41.47%增加至44.76%，3年來污水接管率僅增加約3%。市府表示，民進黨不實指控，接管率增加約6%。

余睿柏在記者會提出數據，前市長林右昌在卸任前，民國111年污水接管率為41.47%，基隆市於112年、113年及去年，污水接管率分別為43.98%、44.38%、44.76%，謝國樑上任3年來，平均每年接管率增僅1%，市政死當，完全是一位「1%市長」。

廣告 廣告

余睿柏表示，謝國樑執政3年，基隆市政府共編列接近新台幣10億元污水接管預算，為何平均每年接管率僅增加1%，無論前市長林右昌或張通榮執政時期，污水接管率都遠高出謝國樑，基隆市近期發生停水事件，謝國樑也把責任推給台水公司，要求謝國樑反省，說明為何污水接管率如此低，並向市民道歉。

前市府工務處長、交通處長陳耀川指出，市府於112年家戶接管戶數共5002戶，113年2069戶。所謂的家戶接管，就是可以透過接管完成的污水管，將污水送到污水處理廠處理，而非送到化糞池。

市府工務處長簡翊哲表示，市府不僅在去年完成3000戶污水接管，仁愛區路狹人稠、商場林立且管線密集，市府克服困難，從112年起陸續展開污水幹管推進工程，直到去年3年內完成4375公尺，超出表定3822公尺，希望今年上半年能撤除愛三路吉祥大樓前的工作井，完成設置人手孔，未來就能將南榮幹線、田寮河兩岸的污水接到和平島污水處理廠。

市府發言人呂謦煒指出，基隆市總戶數16萬8322戶，而市府3年來共接管1萬71戶，接管率增加約6%，這是真金不怕火煉的數字，民進黨的數據是如何計算出，民進黨以數字遊戲打擊基層公務員士氣令人遺憾。（編輯：林恕暉）1150127