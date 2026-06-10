綠指藍修法讓大陸人選總統 藍黨團：硬扯妖魔化新住民
前民眾黨立委李貞秀當時因陸配身份，遭內政部以「國籍法」要求立法院解職，國民黨立委傅崐萁等人因此提案修「國籍法」，強調兩岸人民關係條例與國籍法的差別。卻被民進黨立委王定宇批評修法放寬讓中國人入台參選公職甚至總統。國民黨立院黨團今舉行記者會反擊，書記長林沛祥表示，選罷法早已規定陸港澳地區歸化者不得選總統，執政黨還在硬扯謠言，一再妖魔化新住民。
據「總統副總統選舉罷免法」第20條第2項規定，回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人；據「國籍法」第20條第1項規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。
國民黨團書記長林沛祥表示，國籍法修正根本不可能讓中國大陸人士參選總統，法律寫得清清楚楚，有人硬要講成「中國人可以選台灣總統」，這是編故事。修法真正原因，是因內政部曾自行解釋陸配參政權利，引發國籍法、憲法增修條文第11條以及兩岸人民關係條例之間的適用爭議，才希望透過修法以釐清法律適用關係，避免規範競合，確保法制一致性。
林沛祥表示，本來是法制整理，最後卻被包裝成國安危機。真正值得關注的，是台灣正在面對的外交現實，日本、菲律賓正式啟動台灣東部海域周邊的專屬經濟海域與大陸礁層畫界談判，接著中國大陸立刻宣布在台灣東部海域展開所謂海上執法行動，聲稱維護其海洋權益，而美國國務院最新回應也只是表示，美方支持日本與菲律賓，並鼓勵北京以和平方式與鄰國解決爭端。
林沛祥說，美中日菲都在談，卻不見最受到影響的中華民國，美國回應裡也沒有提到中華民國應參與相關海域權益協商，沒人理台灣。當國家主權與海洋權益面臨挑戰時，執政黨不是努力爭取中華民國應有的位置，而是讓社會每天陷在「國民黨是不是要讓中國人選總統」這種政治謠言裡打轉。
國民黨團首席副書記長許宇甄表示，民進黨不是法盲，就是把台灣人民當成傻子。修國籍法，主要是針對長期生活在台灣、拿到中華民國身分證、生兒育女的陸配參政權衡平問題。
許宇甄說，大陸人無中華民國國籍、沒有在台灣設籍，要怎麼選台灣的總統？她認為民進黨造謠有兩大目的，即「掩蓋施政的無能」和「刻意歧視新住民」。
許宇甄表示，內政全面失能、國防外交拿不出實質政績，民進黨唯一解方就是啟動「政治造謠產業鏈」，繼續賣「芒果乾」，用恐懼來綁架選民。
許宇甄強調，國民黨提案修法，是為了保障已經在台灣落地生根、認同這片土地的陸配新住民尊嚴與合法權益，民進黨卻一再妖魔化，把合法修法抹黑成「國安危機」，這是在撕裂台灣社會，把幾十萬新住民家庭當作政治犧牲品。
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