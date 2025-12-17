綠指藍推「貪污五法」傷民主法治 藍反批綠是貪污政黨

民進黨發言人吳崢今天(17日)批評國民黨近來強推助理費除罪化等修法是「貪污五法」，既傷害民主法治、更護航貪腐罪犯，令人清楚感受到熟悉的國民黨回來了。對此，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨內部從來就沒有「貪污五法」這個名詞，事實上只有「貪污政黨」，也就是民進黨。

明年度中央政府總預算、國防特別預算等法案至今仍在立法院卡關。民進黨發言人吳崢17日表示，近期國民黨立委提出多項修法，外界統稱為「貪污五法」，包括國民黨立委陳玉珍提出的《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給條例》修法，將原本應專款專用的公費助理經費變成立委可支配款項，嚴重侵害助理權益；同樣由陳玉珍提出的《公職人員選舉罷免法》修正案放寬「排黑條款」，讓判刑確定、仍在緩刑期間的犯人也能參選公職，衝擊公平選舉的價值基礎。此外，國民黨立委林思銘提案修正《總統副總統選舉罷免法》，主張連署階段的賄選行為不需處罰，形同替買賣連署書行為開後門；國民黨立委游顥提案修正《不當黨產條例》，則企圖替國民黨附隨組織「救國團」解套，讓不義黨產不必歸還國家。

吳崢呼籲提出「貪污五法」的國民黨立委及幕後主導的國民黨團總召傅崐萁立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐、侵害勞動權益的法案，讓國會運作回到社會期待。

對此，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨內部從來沒有「貪污五法」這個名詞，事實上只有「貪污政黨」，也就是民進黨。他並再次強調所謂的「貪污五法」完全是民進黨自己幻想出來的，沒有評論價值，他也不認同民進黨的扣帽子行為。(編輯：宋皖媛)