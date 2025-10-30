綠指鄭麗文是麻煩製造者 藍：繼續務實處理兩岸問題

（中央社記者溫貴香、王承中台北30日電）民進黨今天表示，國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與國台辦如出一轍，批評總統賴清德是麻煩製造者，主張「下架台獨黨綱」，重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。

國民黨發言人鄧凱勛受訪指出，民眾期待的是執政黨拿出該有的樣子，解決當前台灣面對的非洲豬瘟邊境管制問題與國際政經局勢，但民進黨還是只能拿出抗中保台來轉移焦點，顯示執政黨在治國方面的顢頇。

鄧凱勛批評，民進黨對兩岸和平只能寄託幻想也不是一兩天，從賴總統說要請中共領導人習近平喝珍奶，呼籲美國總統川普解決兩岸問題可以拿諾貝爾和平獎可見一斑，請民進黨切莫再打政治口水，只會被人民看破手腳。

廣告 廣告

鄧凱勛表示，國民黨會繼續以務實的態度處理國際及兩岸問題，堅持一個中華民國，一個台灣，並以全體台灣人民的福祉為優先，理性穩健地為人民拚好日子。

民進黨發言人韓瑩透過新聞稿表示，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從前總統蔡英文的4個堅持到賴總統提出的和平4大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩指出，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來。當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1141030