綠挺卓榮泰不副署《財劃法》 王世堅逆風發聲：我個人有不同看法

行政院長卓榮泰週一宣布不副署《財劃法》，先前傳出民進黨立院黨團總召柯建銘在上週五總統綠委便當會中持反對意見。對此，民進黨立委王世堅今天（17日）表示，事到如今，身為執政黨立委就是遵守黨的決定，「即便我個人有不同看法」，但此時此刻國事如麻，上週便當會自己沒有發表看法，那他也只能接受黨的安排。

民進黨立委王世堅今天下午出席中常會前接受媒體聯訪，對於卓榮泰宣布不副署《財劃法》，王回應，事到如今，身為執政黨立委就是遵守黨的決定，「即便我個人有不同看法」，所以上週便當會自己不發言，因為此時此刻國事如麻，做遠比說重要多，他一直在黨內強調執政有幾個原則，像是抓大放小，大的事情先處理，沒辦法每個事項細節都分層負責處理。

王世堅指出，如果在政治上都往小處著眼、意氣之爭，那會犯很大的毛病，「看到針孔沒看到磅坑」，大家討論這些他認為不是那麼重要，也不是那些事情解決了，從此國家就國泰民安、萬事太平。所以他認為不要再意氣之爭，要往大的方向去想，既然自己當時沒有發表看法，那他也只能接受黨的安排，只是他希望未來這部分能有所改變，「那天沒有發表意見的也不只我一個，可能大家沒有太多時間去思考這些」。

王世堅續指，自己完全不知道柯建銘的看法，但他認為柯有缺點，相對有優點，否則柯怎麼可以稱霸政壇2、30年，當然柯有他老道的看法，大家殊途同歸，看法一致，就是認為執政黨執政要負最大的責任，希望黨能夠在這點上慎思，台語說「船破海坐底」，即便現在在野黨有它蠻橫、不講理的地方，但是身為執政黨就是要萬事隱忍，應用協商方式，盡量去化解衝突。

王世堅說，求同存異是民主的常規，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順，不同政黨有不同聲音，多數黨的意見大家表決為主，但表決前可以用協商的方式，盡可能的執政者就是要去委曲求全，沒辦法每件事一蹴可幾、一步到位，所有改革都必須一步一步達成，不需要那麼急促，「Take it easy」。



