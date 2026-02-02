綠挺政院對衛廣法3法案提覆議 藍批慣犯
（中央社記者林敬殷、劉冠廷台北2日電）立法院上會期通過修正衛星廣播電視法等3項法案，民進黨立法院黨團今天表示，法案討論時間過少，支持行政院提覆議；國民黨立法院黨團說，行政院如果繼續毀憲亂政，根本是慣犯。
立法院會1月30日通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修正法案，傳出府院評估將「不副署」列為手段。政院人士昨天表示，這些爭議法案不但違反憲法法庭釋憲內容，甚至破壞判決安定，行政院在收到法案後，將與專家研議討論決定如何啟動憲政救濟手段。
民進黨團書記長陳培瑜今天受訪表示，立法院1月30日通過3個爭議法案，法案討論時間過少，且都是從委員會抽出逕付二讀，民進黨團支持行政院提覆議。她呼籲在野黨團不要再持續推出有利國民黨、民眾黨，有爭議的法案。
媒體詢問，行政院提出憲法救濟手段是否會導致朝野關係更僵，陳培瑜表示，解鈴還須繫鈴人，所有爭議法案的繫鈴人就是藍白黨團。
陳培瑜以國防特別條例草案為例說，立法院上會期丟包行政院所提8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，卻將民眾黨團所提特別條例付委審查。
陳培瑜說，如果真的像民眾黨創黨主席柯文哲所說「要喬大家來喬」，就請民眾黨團拿出誠意，在程序委員會讓政院版國防特別條例草案、115年度中央政府總預算案付委，亡羊補牢，猶時未晚。
兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，相信府、院、黨及黨團最近都會研判這3大惡法對國家法治造成的衝擊。憲法所賦予合憲合法的救濟手段，行政部門都不會放棄。所謂合法合憲的救濟手段，包括聲請釋憲、行政部門依憲法所賦予的不副署，這些都會綜合評估，行政部門會做出最好決定。
國民黨立委王鴻薇表示，行政院花樣非常多，包括釋憲、不執行立法院所通過法律，以及不副署，如果行政院繼續毀憲亂政，根本就是慣犯。
王鴻薇說，若行政院不副署，「是全部不副署，還是部分條文不副署？」以立法院組織法為例，藍白提案修正主要是提高助理的薪資待遇，因為長期以來，立法院助理工會希望能爭取資深、專業加給。
她表示，若行政院全部不副署，是否代表民進黨是「慣老闆」，封殺助理待遇、調薪、資深專業加給。
行政院過去面對立法院三讀通過的法案有違法違憲疑慮、或認為窒礙難行時，多以覆議、聲請釋憲與暫時處分等方式尋求救濟，行政院長卓榮泰在去年12月首度針對財劃法修正條文祭出「不副署」手段，並獲總統賴清德支持。（編輯：謝佳珍）1150202
