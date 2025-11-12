綠控新竹棒球場未驗收就開挖 楊寶楨駁：統包商才是拖工元凶
斥資12億元重建的新竹棒球場，2022年7月22日迎來改建後第一場中職例行賽，不過2天賽事就造成3名球員受傷後停用至今，之後更爆出許多安全問題。桃園地院判決承攬新竹市棒球場的巨佳營造，因未付尾款給下游包商揚名實業，應須給付737萬元。民進黨新竹市議員楊玲宜指控市府與巨佳未能讓包商改善與行驗收程序，衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元，時力市議員林彥甫則稱前朝跟現任市府都有責任。對此，新竹市政府發言人楊寶楨12日嚴正駁斥外界對新竹棒球場工程的錯假言論，強調市府所有行動都依法行政、合乎程序。
新竹市府聲明，該案件是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。楊寶楨表示，市府在啟動覆土移除和改善工程之前，統包商曾經以訴訟為由，向法院申請保全證據將近一年，導致棒球場相關改善工程無法推進。過程中，市府都配合法院進行結構鑑定等作業，直到保全證據解除，因此外界所謠傳的「市府拖延阻礙棒球場改善」絕非事實。
楊寶楨進一步指出，市府也已繳納裁判費，向統包商提起民事求償。針對有錯假訊息指出市府未驗收卻開挖球場，市府嚴正駁斥，球場覆土區域部分因統包商始終無法提交有效且經過審認的資料，也不配合進場移除超載覆土，已遭到市府解除部分契約。
楊寶楨強調，所有行動都依法行政、合乎程序，絕非任意開挖或破壞。廠商未履行契約義務、延誤改善進度，市府依法解約並主動排除安全風險，正是新竹市政府負責任的作為。楊寶楨重申，對於特定民代、網路上針對新竹棒球場工程出現許多錯誤說法，市府嚴正駁斥且深表遺憾，呼籲各界回歸事實和法律依據，勿傳播錯誤訊息、混淆公眾視聽。
延伸閱讀
綠議員拿新竹球場酸高虹安 黃揚明狠打臉：還不是林智堅蓋的
又有大秘寶？新竹某校園挖出廢棄物！市府：已刑事告發
新竹球場停用3年 黃揚明：蓋球場的人若無其事地活著
其他人也在看
又在嘴砲？才嗆「被民進黨害死」 館長便當店宣布復活：氣死你們！
網紅館長陳之漢昨（11）日還在開直播嗆粉絲不捧場產品，還宣稱要把旗下便當品牌「True飯」收攤，還嗆「真的被偉大的民進黨害死」；結果來個回馬槍，今日晚上又宣布便當店繼續營業，還嗆「有沒有！我就說我永遠都會有流量，繼續開便當店氣死你們」。消息一出，網友相當傻眼，嗆館長「愛牽拖一堆理由，根本是要情勒！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
累了嗎! 竹市府臉書圖卡烏龍"樺加沙9/22正常上班上課"
地方中心／黃兆康 新竹報導鳳凰颱風外圍環流影響，新竹市颳起了9-10級強陣風，不但店家的落地窗應聲倒塌，路邊一整排的機車也通通全倒，只是颱風來勢洶洶，民眾也很關住各縣市臉書，沒想到，新竹市政府發布的停班課資訊，底下圖卡，卻是寫"樺加沙"颱風，還寫著9月22號正常上班上課，讓網友炸鍋。民視 ・ 1 天前
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
台中 無薪假倍數成長 年關難過
台美關稅談判至今仍無進展，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局統計，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志表示，恐影響至明年第1季，年關不好過。中時新聞網 ・ 5 小時前
三寶過濾器立功！台中女「切西瓜」自撞庇護島 轎車慘翻肚側躺路上
台中市沙鹿區驚見翻車現場！昨（11）日下午3時許，有輛轎車行經中山、沙田路口時，疑似為了「切西瓜」左轉駛入車道及未注意前方路況，直接撞上行人庇護島，整輛車瞬間側翻，嚇壞路過的用路人。此，網友也感嘆「撞到的都該吊銷駕照」、「今天庇護島又救了一個家庭」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
共伴暴雨襲宜蘭 分洪道卡關挨批9／蘇澳大雨煙波大飯店也遭殃 地下室30輛車都泡水
宜蘭蘇澳昨（11日）晚間下起超大豪雨，宜蘭煙波大飯店也遭殃，大水灌進地下室，房客抱怨，原本要提早退房，卻因為飯店人員建議停地下室比安全，沒想到地下室二、三十輛的車，最後卻都變成泡水車。鏡新聞 ・ 14 小時前
打造宜居友善永續桃園 陳韋曄議員提出十項施政建言
【記者范文濱／桃園報導】 市議員陳韋曄於市政總質詢中，以「從青年到長者，打造宜居、友善、永續的城市」為主題，向 […]警政時報 ・ 12 小時前
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋，遭中國威脅將展開全球抓捕，為此總統賴清德喊話立法院長韓國瑜，站出來維護國會尊嚴。事隔一天，韓國瑜出面強調，總統是"自己生病，卻讓別人吃藥"，強調台灣安全，就像桌子一樣有四隻腳，但總統已經打斷三隻。對此行政院長卓榮泰再反問韓國瑜，桌上兩盤菜，一盤是國民黨主席祭拜共諜，一盤是中國追捕沈伯洋，難道韓國瑜要沉默吞下去嗎？ #沈伯洋#韓國瑜#卓榮泰東森新聞影音 ・ 11 小時前
台中小吃店鍋中驚見「活老鼠」 民眾嚇壞：看完真的不敢吃
台中市一家粥品鍋燒麵小吃店驚傳「老鼠入鍋」事件！民眾目擊老鼠不僅出現在店內，更直接跑進盛放食物的大鍋子裡，而店家疑似未將鍋中食材倒掉，引發食安疑慮。台中市食安處表示，若發現違規情形，最高可處以新台幣2億元罰鍰。民眾看了影片後直呼「太誇張」，更有人幽默地將此情況比喻為動畫電影「料理鼠王」的情節！TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 新竹市風雨未達標11/12上班上課
（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）颱風鳳凰逼近台灣，新竹市政府今晚表示，風雨未達停班停課標準，明天正常上班上課。（編輯：謝雅竹）1141111中央社 ・ 1 天前
婚育宅超搶手！「申請競爭率」高達12倍 中央社宅1470戶12月起歡喜入厝
政府推動青年婚育政策落實！國家住宅及都市更新中心今天（11／12）表示，落實居住正義，今年（2025年）第二季公告招租的中央興辦社會住宅中，已率先導入「婚育宅」機制。第二季釋出的1470戶中，特別保留5％的戶數，協助新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，政策獲得民眾熱烈響應，總計受理403件「婚育宅」申請，「申請競爭率」最高者達12倍。太報 ・ 11 小時前
豐田86喊價55次12.2 萬成交！彰化卦山法拍「雙11」吸金破千萬
「雙11」不只電商開戰，法務部行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標，其中一台豐田86轎跑車經55次激烈喊價後以12.2萬元賣出，現場在「86黑馬」帶動下交易熱絡，最後為國庫進帳逾1191萬元。這場拍賣會在中興新村舉行，全場焦點是一輛2013年進口上市的豐田86自由時報 ・ 3 小時前
9級陣風沒放假！竹市小編還出包「鳳凰→樺加沙」道歉1句話 惹怒在地人
鳳凰颱風來襲，新竹地區昨（10日）晚間最大陣風達到9級，但因「風雨未達放假標準」，今日正常上班上課。市府粉專第一時間發布消息，卻被網友抓包「訊息錯誤」，小編將「鳳凰」颱風誤植成9月的「樺加沙」颱風，雖然立即下架換圖卡，但小編的留言卻讓網友炸鍋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
史上第3晚僅次南瑪都、吉達！鳳凰成58年首次11月登陸颱
原颱風鳳凰已於12日晚間19:40登陸屏東恆春，成為58年來首個在十一月登陸的颱風，也是史上第三個最晚登陸的颱風，僅次於2004年的南瑪都與1967年的吉達颱風。隨著登陸，鳳凰的強度逐漸減弱，已降為熱帶低壓，並宣告解除颱風警報。中天新聞網 ・ 11 小時前
嘉義優鮮水產電商慶開幕 翁章梁直播加碼
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣政府推出「嘉義優鮮水產電商平台」11日開幕，結合嘉義優鮮品牌與線上購物的便捷性，開創自建電商通路的數位轉型新紀元，在地優質水產品便捷、新鮮直送消費者手上 https:/...自立晚報 ・ 11 小時前
英國史上最大洗錢案中國首腦近12年徒刑 1台人曾被捕
（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦審酌刑期，來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。英國警方告訴中央社，錢志敏曾雇用1名台灣男子，這名男子已於去年11月出境返台。中央社 ・ 1 天前
100%哆啦A夢FRIENDS巡迴特展最終場高雄站開展！10大展區百座立體公仔限定周邊必追
備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，11月13日前還可購買早鳥優惠票、Mini雙人收藏套票以及特典套票！景點+ ・ 11 小時前
為何淹水？ 蘇澳溪分洪道工程「卡關15年」挨批
蘇澳鎮這場暴雨，造成蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風噩夢重現，事實上梅姬颱後，地方就爭取辦理蘇澳溪分洪工程，從蘇澳溪主流，蓋一條分洪道，8成的水從內埤海岸南側出海，減少淹水災害，可後來因工程變更物價調整，今年初才送行政院審查，還等待核定中，午後行政院長卓榮泰到蘇澳視察，當場宣布追加21億餘元。 #蘇澳溪#暴漲溢流#災害東森新聞影音 ・ 11 小時前
巨佳欠新竹棒球場下包商工程款 法院判付737萬元
（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市立棒球場工程次承包商不滿統包商巨佳營造積欠工程款，一狀告上法院。桃園地方法院判決，巨佳營造應給付包商揚名實業公司新台幣737萬餘元及利息，全案可上訴。中央社 ・ 14 小時前
影/涉嫌造謠蕭美琴花錢買演說 男返國遭逮笑稱：會當真的人是腦子有問題！
日前在網路上發文，指稱副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，是台灣砸錢讓蕭美琴演說的假消息，警方鎖定IP追查到兩名盧姓男子、陳姓男子，今（12）日，陳男從日本返國，面對大批媒體，他滿臉笑容回應「這只是反串文，正常人都看的出來，不知道違反什麼法。」中天新聞網 ・ 14 小時前