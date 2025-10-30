綠控藍白刪預算釀防疫破口 陳昭姿轟造謠：非洲豬瘟查驗非食藥署業務
日前台中市爆發首例非洲豬瘟，民進黨新北市議員卓冠廷指控，「藍白刪除邊境防疫預算導致非洲豬瘟破口」。對此，民眾黨立委陳昭姿反擊，食藥署根本就沒有執行非洲豬瘟查驗業務，其職權隸屬關務署與農業部防檢署，民進黨此舉完全是混淆視聽、誤導輿論的政治操作。
卓冠廷23日在臉書發文指稱，邊境管制預算年初在立法院真的被砍了2000萬，不是提案而已，是真的三讀刪掉！非洲豬瘟要靠邊境管制嚴防，但年初藍白亂刪預算，邊境管制預算就被砍了2000萬，真的三讀刪除。
關務署統計，這8年，2018年1月1日至2025年10月22日止，共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3583件、共2萬2372公斤，6成以上來自中港澳。採檢的9511件裡面，就有997件陽性，陽性率超過10%。陽性案件中，中國就佔了849件，佔比85%。守的這麼辛苦，預算都被砍。
對此，陳昭姿今（30）日在立院社福及衛環委員會質詢時提到，食藥署預算科目中的「食品邊境查驗」項目，是針對一般食品及違法商品進行查察，但這並不包含動物檢疫或非洲豬瘟的防疫查驗。
食藥署長姜至剛則回應，非洲豬瘟目前被認為不會對人體健康造成傷害，食藥署雖有檢驗量能，但並沒有進行相關查驗。陳昭姿認為，這番言論已經充分證明，即使預算照常編列，也不會讓食藥署涉及非洲豬瘟的檢驗工作，民進黨的指控根本與事實不符。
陳昭姿強調，非洲豬瘟的防疫工作屬於農業部防檢署與財政部關務署的權責範圍，食藥署僅負責食品安全與一般商品查驗。民進黨不僅不了解體制分工，反而與側翼、一同散播假消息，把行政怠惰的責任推給立法院刪預算，這種以政治操作掩飾防疫漏洞的行為，才是真正危害國家防疫的元兇。
最後陳昭姿呼籲，政府應該專注於跨部會防疫合作，釐清權責、強化執行，而非藉口「刪預算」來推卸責任。陳昭姿強調，防疫是專業問題，不是政治攻防。民進黨若真在意防疫，就應該要求行政部門確實執行，而不是靠造謠製造對立。
