綠控藍白刪預算釀非洲豬瘟破口 陳昭姿：食藥署長承認查非洲豬瘟非其業務

針對民進黨發言人卓冠廷日前指控「藍白刪除邊境防疫預算導致非洲豬瘟破口」的說法，民眾黨立委陳昭姿今（30）日在立法院嚴正駁斥指出，食藥署根本沒有執行非洲豬瘟查驗業務，相關職權屬於關務署與農業部防檢署，民進黨此番發言完全是混淆視聽、誤導輿論的政治操作。

陳昭姿指出，食藥署預算科目中的「食品邊境查驗」項目，是針對一般食品及違法商品進行查察，並不包含動物檢疫或非洲豬瘟的防疫查驗。食藥署署長姜至剛在質詢中也明確回應，非洲豬瘟目前被認為不會對人體健康造成危害，食藥署雖有檢驗量能，但並沒有進行相關查驗。這段說明已經充分證明，即使預算照常編列，也不會讓食藥署涉及非洲豬瘟的檢驗工作，民進黨的指控根本與事實不符。

陳昭姿強調，非洲豬瘟的防疫工作屬於農業部防檢署與財政部關務署的權責範圍，食藥署僅負責食品安全與一般商品查驗。民進黨不僅不了解體制分工，反而與側翼、一同散播假消息，把行政怠惰的責任推給立法院刪預算，這種以政治操作掩飾防疫漏洞的行為，才是真正危害國家防疫的元兇。

陳昭姿最後呼籲，政府應該專注於跨部會防疫合作，釐清權責、強化執行，而非藉口「刪預算」來推卸責任。陳昭姿強調，防疫是專業問題，不是政治攻防。民進黨若真在意防疫，就應該要求行政部門確實執行，而不是靠造謠製造對立。

