綠推中心前副執行長鄭亦麟涉賄 遭起訴求刑14年

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄遭羈押，如今延押期限將到期，台北地檢署今日偵查終結，起訴涉及行賄的東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子及鄭亦麟等6人。

鄭亦麟被指控在擔任綠推中心副執行長期間，收受東煒建設共198萬元賄款，為業者向台電施壓、關說饋電容量，涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、財產來源不明罪，以及《洗錢防制法》洗錢罪。

北檢表示，鄭亦麟負責推動國家綠能重要能源政策，卻利用職務操控電力申請的公平性，對台電公司合理經營破壞甚鉅，因此對鄭亦麟具體求處14年徒刑；其父母及胞弟則依洗錢罪嫌求刑2年。

北檢在8月25日發動搜索及約談，訊後於27日針對鄭亦麟、陳健盛及陳冠滔聲請羈押禁見獲准；台北地院10月再裁定延押3人至12月26日。

前綠推中心副執行長鄭亦麟 涉收賄近2百萬遭聲押

※未經判決確定，應推定為無罪

