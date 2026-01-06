綠推新人搶台中北屯議員 新潮流陳信秀宣布參選 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市北屯區人口超過30萬，應選席次有機會自6席增加到7席，加上前議員黃健豪赴任立委、現任議員陳成添不連任，藍綠白三黨參選新人輩出，民進黨台中市黨部主委許木桂表示，保守維持提名3人。繼市議員曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選，以及市議員謝家宜爭取連任，新潮流陳信秀也宣布，將投入台中市北屯區市議員的選舉。

「我是最年輕實力派。」陳信秀說，北屯是台中發展最快的行政區之一，近年來人口成長穩居台中第一。未來的發展潛力帶來大量的移入人口，隨之而來的是對生活品質與機能的考驗；在快速發展的同時，更要讓原有北屯不只是一個圖紙上的重劃區，而是一個真正宜居、有溫度、有安全感的家園。

陳信秀認為，青年參政是政治環境新陳代謝不可或缺一環，北屯在未來幾年將會是「轉大人」的黃金時刻，他期許能藉由過去在基層及中央服務的經驗，持續為北屯注入資源，將北屯打造成為一個安心舒適的行政區，形塑北屯成為進步宜居的品質保證。

29歲的陳信秀就讀東海大學時擔任學生會長，畢業後擔任過交通部長陳世凱、前立委林靜儀的服務處主任，先後在國發會、觀光署服務，現已經積極展開拜會地方人士。

目前國民黨有許育璿、吳宗學、顏建程、張永漢等4人表態；民眾黨則是邱于珊、許瑞宏及吳皇昇3人仍在協調；民進黨現已有謝家宜、曾咨耀、陳信秀3人，外傳還有前立委陳柏惟與閩南郎（陳柏源）可能參選，預期從各黨初選就會是場激戰。

照片來源：取自陳信秀臉書

