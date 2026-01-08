綠推民主假 學者酸改周日投票

在野推動不在籍投票立法，民進黨立法院黨團提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前1日均放假1日。內政部次長吳堂安8日表示，境外敵對勢力可能透過不在籍投票擴大動員規模，干預選舉，「民主假」對選舉制度影響程度小。不過，雲林科技大學科法所教授楊智傑酸說，只要把投票日改成周日，就可以達到民進黨要的效果。

立法院內政委員會昨舉行「強化民主投票促進法草案」公聽會，吳堂安說，不在籍投票如欲採行，以移轉投票作為實施方式較具共識。他擔憂，各種選舉如全面實施不在籍投票，可能造成單一投票所均有少數其他選舉區的移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人的投票祕密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士亦可能藉此擴大動員規模，操控特定對象均申請移轉至特定地區的投票所投票，掌握渠等投票結果，以遂其干預選舉或賄選之目的，將對於選舉公平性造成危害。

廣告 廣告

吳堂安說，在不變更現行投票制度的前提下，明定投票日及前1日均應放假1日，對選舉制度影響程度小，如社會各界取得充分共識，內政部予以尊重。

東吳大學政治系退休教授謝政諭認為，台灣民主已高度發展，可在通訊投票環節上加強，投票前1天放假不是關鍵所在，如果選舉不是那麼激烈，那民眾放3天假就會去旅行，而不是投票；且若用錢補助返鄉，要如何查證是否有去投票，選務單位會增加許多麻煩。

楊智傑直言，只要把投票日改成周日就可以達到效果，世界上確實很多國家都是周日投票，例如歐洲國家。他並反問，年輕人周六不返鄉投票，改成周日投票，甚至可能以為放3天，真的就有用嗎？他認為真正有用的方式就是不在籍投票。