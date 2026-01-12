綠推温世政選南投！許淑華：這張牌打得好

▲南投縣長許淑華今天出席救護車捐贈儀式。（圖／南投縣政府提供，2026.01.12）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今天召開選對會，拍板將徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，國民黨籍縣長許淑華得知後喊「蠻讓我驚艷的」、「這張牌打得滿好的」。她表示雖然彼此不認識，但温世政是自己國小及國中的學長，更是學霸，日前他對縣政發表一些肯定與看法，期待未來雙方可以打一場清新選戰，不要到後來又變成口水戰。

許淑華今（12）日出席橡膠輸送帶大廠「鑫永銓股份有限公司」捐贈救護車儀式，媒體問及民進黨已定調温世政返鄉參選縣長，許淑華第一個反應是「滿讓我驚艷的」！她表示温世政是她炎峰國小、草屯國中的學長，依年齡推算應該大她兩三屆，雖然彼此不認識，但很高興他以學霸之姿返鄉。南投是醫療貧瘠的縣市，這幾天温世政拜訪宮廟、公開提出對南投的想法與理念，若有機會能互相切磋、彼此交流，她樂見打清新選戰。

許淑華稱讚民進黨「這張牌打得滿好」，以往南投縣藍綠選舉攻防經常落入口水戰、選民聽不到彼此政見，溫世政遊子返鄉服務，若這次競爭能定調南投未來發展，彼此交流對交通、社福等看法，相信能對南投縣做出更好的貢獻。

