綠推蘇巧慧選新北市長 洪孟楷：藍營會整合最強人選後發先至

民進黨將徵召立委蘇巧慧在明年地方選舉出戰新北市長，反觀國民黨還未啟動相關提名作業。被點名是新北市長適合人選的國民黨立委洪孟楷今天(6日)表示他尊重黨中央的提名機制，並強調國民黨有十足信心能整合出最強人選，「後發先至」。已表態參選的民眾黨主席黃國昌則說自己參選的方向不變，會按部就班前進，不會等待。

2026選戰戰鼓響起，民進黨選對會拍板將建議中執會徵召民進黨立委蘇巧慧出戰新北市長，反觀在新北執政的國民黨還未啟動相關提名作業，是否「藍白合作」也還是未知數。不過，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷都曾被點名是適合的熱門人選。

廣告 廣告

對於綠營新北市長選將已拍板，洪孟楷6日在立法院受訪時表示，蘇巧慧是可敬的對手，但自己現在是新北的立委，會做好應有的角色與位子，為新北市服務打拚。

洪孟楷並說，各地方黨部都已緊鑼密鼓規劃，徵詢2026選戰人選，一切尊重中央黨部的提名機制，且一定會推出民調最高、眾望所歸的人選。洪孟楷說：『(原音)希望中央黨部趕快確定22個縣市長的人，會全力衝刺，會推出最好的人選，後發會先至，我們有自己的腳步，也有足夠的信心。』

已經表態要參選的民眾黨主席黃國昌受訪時則說，民進黨徵召蘇巧慧參戰不令人意外，他恭喜蘇巧慧，也強調民眾黨會以正面、積極、健康的心態看待這場選舉。

至於是否「藍白合」？黃國昌說，他的競選辦公室將於2月1日成立，會按部就班往前進，「不會等待」。黃國昌說：『(原音)我個人爭取代表台灣民眾黨參選新北市長的方向不會有任何改變，我說過我們有最大的誠意跟善意，但是我們不會永遠在做的事情只是等待。』

台北市長蔣萬安6日出席「2025遠見高峰會」時，面對媒體詢問是否待輝達案結束後，就會放手讓台北市副市長李四川參選新北市長，雙北屆時將掀起「共伴效應」？蔣萬安說，距離選舉還有一段時間，現在先全力拚市政。

對於對手未定，蘇巧慧6日表示，面試官是全新北市民，她準備好了，也有自信自己是觀念最新、執行力最強的人選，她會依照自己的節奏，用最積極的態度爭取新北市民的認同。(編輯：宋皖媛)