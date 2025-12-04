綠推選前一天放「民主假」 張景森喊未必有利：舊腦袋在算選票
行政院前政務委員張景森今（4日）表示，民進黨立委最近提出「民主假」，主張選舉前一天放假，可能是民進黨選票得失，但千算萬算不如老天一算，各個政黨還是努力在自己的工作表現上爭取選票比較實際，呼籲不要老是用舊腦袋在算選票。「腦袋換一換，民主才會進步。」
民進黨立法院黨團日前推出強化民主投票促進法草案，當中包括投票放兩天假等規定，引發討論。民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，草案中除了有「民主假」，也有相關交通補助與協助，希望讓人民更方便行使投票權
張景森上午在臉書粉專「543評論/張景森 」發文說，民進黨立委最近提出「民主假」，主張選舉前一天要放假。他看到前立委林濁水第一個出來罵，老實講覺得很爽，因為大師已經先罵了，他才敢跟著出來幫腔。
張景森說，這個提案怪異在哪？第一，全世界沒有在投票前一天放假的，這不是民主創新，是台灣政治人物獨創的「放假買票」文化。政客用放假來討好上班族屢見不鮮，颱風假就是最好例子。現在又有人提議周休三日、又是不斷要增加國定假日，好像是放假不需要成本似的。
他說，不管用什麼名目放假，都跟經濟有關係。政府應該在國家經濟生產力允許的範圍裡面，好好規劃一年的總放假天數，以及如何放假的方法。不是任由政客在那邊喊價。我也希望朝野政黨嚴肅一點，不要再用民粹、媚俗的算計去胡搞放假制度了。如果容許放假制度可以胡搞，以後每次選舉，各個政黨都會競相提出增加假日的政見，台灣很快就會周休七日了。
第二，張景森表示，多放一天假，以 2024 年 GDP 估合理估計，無法補回、而且不會在其他時間或其他部門彌補的「淨損失」，大概落在100到200億元之間。不要拿幾百億的成本當作政治宣傳費用，還包裝成民主價值，這成本太高了。要提高投票率，不如就在投票所發彩劵、領現金可能還比較便宜有效。
第三，他表示，高度懷疑投票率會提高。因為前一天放假等於連放三天假。根據我的觀察，台灣人只要有三天連假，最容易出國或出去玩。而投票日卡在禮拜六，如果那次選情沒什麼緊張，其實選民反而會犧牲投票，選擇出去玩。那些沒有什麼重要性的地方選舉，投票率可能會更低。
他主張，要解決返鄉投票困難的方法很簡單：把投票日改到星期日就好了，上帝又沒有規定投票日一定要在禮拜六。星期五、六回家，星期天投票，時間應該很從容才對。但根本的方法是不在籍投票。他支持國內自由地區實施，方便在外工作或求學的人，在就學或工作地點投票。這是保護他們的投票權，而且也是減少返鄉投票成本的最好方法。
張景森表示，堅決反對在台灣以外的地區投票，尤其在中國港澳地區投票，更不要談了。凡是中華民國政府無法控制的地區，就算美國日本我也反對，在海外投票一定會因為技術問題和政治問題引起巨大的衝突。國內的不在籍投票或許還有技術上的一些問題，但老實講，真的沒什麼了不起的困難。
他說，可能是民進黨在考慮自己的選票得失。但是我覺得千算萬算不如老天一算。各個政黨還是努力在自己的工作表現上爭取選票比較實際。就算要算選票，不在籍投票也不見得對民進黨不利。
張表示，按照多年觀察，民進黨選票最少的地方就是離島跟山地、偏鄉。而偏鄉的出外選民政治意識比較接近主流，外島、原住民返鄉困難的族群，由於在外地生活，價值觀往往比地方派系綁住的老人更能接受進步政治。支持民進黨的比例高於在地的住民。研究一下都市原住民、來到台灣工作就學的外島年輕人，都可以看得出來，他們比留在山地、離島的住民支持民進黨的比例更高。
張稱不敢說不在籍投票一定有利民進黨，但是反對那種失敗主義認為一定不利民進黨。他呼籲民進黨不要老是用舊腦袋在算選票。「腦袋換一換，民主才會進步。」
