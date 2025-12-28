綠推陳素月選彰化 和邱建富同框牽手上演大和解

彰化縣 / 綜合報導

總統賴清德今(28)日下午到彰化參拜宮廟，兩場活動都拉著立委陳素月，一起造勢，因為民進黨提名陳素月參選彰化縣長，而原本也有意參選、甚至不排除退黨的前彰化市長邱建富，也到場和陳素月同台，兩人雖然牽手展現團結，但在活動上的互動，始終保持距離，賴清德在致詞時，還對國民黨立委謝衣鳯喊話，希望她黨內初選順利出線，話才講完，謝衣鳳在傍晚時表態，要參選2026彰化縣長。

記者說：「團結喔。」伸出手加油打氣，喊出團結，但陳素月邱建富手疑似沒搭在一起。記者VS.民進黨秘書長徐國勇說：「(團結)當然團結，當然團結。」民進黨秘書長徐國勇，把兩人拉在一起手是牽起來了，但被問到團不團結，不說話沒回應，民進黨派陳素月選彰化縣長，邱建富一度喊出要走自己的路，被解讀不排除脫黨參選。

前彰化市長邱建富說：「民調公平公正公開，公開透明，才有辦法建立團結的基礎。」立委(民)陳素月說：「初選階段的競爭就是落幕了，再來就是要尋求大家團結一致。」邱建富態度放軟，總統賴清德到彰化也把陳素月帶在旁邊拉抬聲勢。

總統賴清德說：「國民黨也要初選了，我們祝福謝衣鳳可以順利出線好不好，民進黨手腳比較快，陳素月已經出線了。」賴清德一喊話完，國民黨的立委謝衣鳯隨即表態，立委(國)謝衣鳯說：「經過了長時間的思考，以及聽到了眾多基層支持者的聲音，我願意來挑戰成為2026，國民黨彰化縣的縣長候選人。」謝衣鳯宣布要參選彰化縣長，因為基層對她有期待，就等國民黨正式提名，國民兩黨兩女之爭，看誰能在2026，拿下彰化。

