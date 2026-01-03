綠推「兩國論」版兩岸條例 陳偉杰批挑釁兩岸現狀

2026年1月3日新北／國民黨新北市議員痛批民進黨立委林宜瑾提案修改「兩國論版」兩岸條例，痛批民進黨毀憲亂政挑釁兩岸現狀。／（新北市議員陳偉杰提供／吳嘉億新北傳真）

針對民進黨立委林宜瑾等人提案修正《兩岸人民關係條例》，擬將名稱更改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並全面刪除「國家統一前」及「地區」等法律用字。國民黨新北市議員陳偉杰今（3）日強烈譴責，痛批民進黨在執政陷入僵局、2026 九合一選戰將至之際，再度祭出「意識形態提款機」，不惜以毀憲亂政的方式挑釁兩岸現狀。

陳偉杰指出，《兩岸人民關係條例》的法源依據是《中華民國憲法增修條文》第 11 條，條文明確定義兩岸關係為「自由地區」與「大陸地區」。只要憲法增修條文未動，任何試圖在下位法（條例）中更改名稱、刪除地區定義的行為，都是明顯的「違憲修法」。並要問想參選新北市長的蘇巧慧，是否同意林宜瑾的提案？

陳偉杰批評，綠營立委明明知道該修法在立法院難以過關，甚至在民進黨內部也未必有共識，卻仍執意高調提案，目的就是為了在大選年前夕進行政治表態，將在野黨抹紅為「中共同路人」。

