綠推"牙醫界劉寶傑"温世政 對戰現任縣長許淑華

2026南投縣長選舉，現任縣長許淑華，爭取連任，民進黨則是提名有"牙醫界劉寶傑"之稱的牙醫温世政參選，14日將召開提名記者會宣布，而面對這位綠營新星，許淑華也透露，兩人雖然互不相識，但其實是同所國中、小學長學妹關係，期待能有一場，君子之爭！

民進黨南投縣長參選人温世政，在秘書長徐國勇陪同下，來到南投紫南宮，展開拜廟行程。

2026南投縣長之爭，國民黨籍現任縣長許淑華，爭取連任，而民進黨這邊，則是徵召，出身草屯鎮的新北市牙醫師公會理事長温世政出戰。

將要代表綠營參選的温世政，從小在南投草屯成長，高中到台中就讀一中資優班，26歲以應屆最高分從台大牙科研究所畢業，接著考上國考牙醫榜首，現在除了在新北執業，同時也是新北市牙醫師公會理事長，不過除了這些超強學經歷外，他的外型，也引來大量討論。

有人說他外型神似政論節目主持人劉寶傑，這位綠營政治新秀温世政，也被稱作"牙醫界劉寶傑"，不過到底像不像呢？超級比一比，反應見仁見智。

南投縣長參選人，藍綠雙方選將底定就位，也代表著，小時候同學校但不認識的學長學妹之戰，即將開打。

