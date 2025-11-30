綠提不在籍投票多放一天假？林沛祥：應學習國外制度而非創新例

立法院藍白陣營持續推動「不在籍投票法草案」，民進黨立院黨團則提出投票日及前一日均放假作為反制。國民黨立委林沛祥對此表示，雖然放假受到民眾歡迎，但民主先進國家多已實施不在籍投票制度，建議應參考他國經驗，了解如何落實不在籍投票，而非創立新先例。

國民黨立委林沛祥。（資料照／中天新聞）

林沛祥在國民黨基隆市黨部黨慶活動中回應相關議題時指出，放假這件事情確實會受到所有民眾的歡迎。他認為，其他民主先進法治國家都有實施不在籍投票制度，而且執行得相當成功。

民進黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

林沛祥進一步說明，與其創立一個新的先例，不如去了解過去其他國家針對辛苦的民眾，如何使用不在籍投票制度來保障投票權。他強調，雖然每個地方國家的國情不同，但台灣的民主化進程相對其他國家較為緩慢，應該要「見賢思齊」，好好考慮如何落實不在籍投票，讓所有人都能順利行使投票權。

民眾行使投票權。（圖／行政院）

民進黨立法院黨團提出「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均應放假，以此應對藍白陣營推動的「不在籍投票法草案」。該草案已於28日交付委員會審查，成為朝野在投票權議題上的最新角力。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨推動的不在籍投票可能造成台灣選舉風險，若真要促進民主、強化投票，「強化民主投票促進法草案」才是正辦。該草案明定投票日及前一日均放假，目的是保障公民返回戶籍地行使投票權。

