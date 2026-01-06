綠提修兩岸條例傳撤案 蕭旭岑稱「賴清德授意」：美國出手踢鐵板

蕭旭岑指美國出手讓綠委提修兩岸條例撤案。資料照 陳品佑攝



傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但遭林辦否認。國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，合理懷疑是總統賴清德授意透過子弟兵、繞過憲法推「新兩國論」，但美國出手，踢到鐵板，他昨早預言，沒想到來得這麼快。

林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」引發討論；國民黨立委羅智強昨發號外，稱「傳出賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了」。林宜瑾要求國民黨停止造謠，指沒有成案何來撤案，因牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。議事處對她的提案做出許多修正建議。

蕭旭岑今表示，林宜瑾提案就是搞「法理台獨」，已經觸犯中國「反分裂法」，背後就是賴清德。他預判美國一定會出手，要求撤案，林宜瑾昨天早上9點才會到立法院議事處撤案，並認為蔡易餘過去提過相關修憲案也撤案，林宜瑾也如此，賴清德不會善罷甘休，只是尋找適當時機。

蕭旭岑認為，林宜瑾是賴系人馬，如果沒有賴清德授意，林絕對不會提出修法，還有20多位綠委連署，撤案收場背後一定有美國壓力，反之成案，美國總統川普訪問中國就有變數。

蕭旭岑表示，奉勸賴清德接受國民黨主席鄭麗文的建議，盡早廢除民進黨的「台獨黨綱」。

