綠提修兩岸條例鄭麗文疑賴玩兩手

民進黨立委提案修正《兩岸人民關係條例》。國民黨主席鄭麗文四日說，台獨已淪為民進黨政客的遮羞布。

記者康子仁∕台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬刪除「國家統一前」以及「地區」等用詞。國民黨主席鄭麗文四日痛批，台獨已淪為民進黨政客的遮羞布，她想知道總統賴清德的態度，究竟是林宜瑾想挽回政治生命，還是賴清德私下授意玩兩手。

大陸國台辦則表示「高度關注有關動向」，並聲稱若觸碰紅線，將依據《反分裂國家法》採取措施。

鄭麗文表示，民進黨政治人物只要出現個人政治生涯重大危機時，就會搬出「台獨」這帖救命湯。就在賴清德剛向國際社會昭告不會宣布台獨時，子弟兵就在立法院提出一個藐視《中華民國憲法》、直接挑戰法理台獨的法案。她要看看賴清德會怎麼處理？若向國際社會宣誓「不會宣布台獨」是真的，那就趕快下架台獨黨綱。

鄭麗文期盼，能夠回到九二共識、反對台獨，兩岸馬上春暖花開，「你就可以請習主席喝珍珠奶茶，而不是互相、不斷的升高軍事對峙的危險態勢」。

此外，有媒體報導，中共解放軍近日發動環台軍事演習，美國戰爭研究所發布報告示警，指鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。

鄭麗文痛批，這應該是配合民進黨的造謠供應鏈，圍台軍演看不到賴清德的國安團隊提出什麼有效保台方法，然後想拿這份報告來造謠、扣帽子。

鄭麗文說，賴政府今天要應付處理的是對岸、不是國民黨；國安危機來源是民進黨錯誤的兩岸政策、不是國民黨。不要一天到晚製造不必要的內部朝野矛盾，這對抗中保台一點幫助都沒有。