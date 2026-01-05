綠提修兩岸條例 蕭旭岑曝最慘後果：恐戒嚴

▲國民黨副主席蕭旭岑認為，後續會被視為法理台獨，就符合大陸動武條件。（圖／翻攝自嗆新聞）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，挨批將推兩國論。國民黨副主席蕭旭岑今（5）日認為，若此事繼續發展下去，會對兩岸關係帶來衝擊，構成法理台獨的要件之後，兩岸會有衝突，因此總統賴清德就可以宣布戒嚴、停止2028年選舉。

蕭旭岑於節目《嗆新聞》談到綠委提案修兩岸條例時表示，這次事情他有兩個判斷，首先有可能是政治動作而已，要累積「相罵本」，認為藍白會擋案；第二個可能性是真的要執行「新兩國論」，因為修憲太困難，修法還是有可能，他們可以說，把台灣地區、大陸地區修掉，沒有違憲。

蕭旭岑認為，未來可以觀察，立法院民進黨團總召柯建銘的態度，此案是否真的由黨團推動；第二是行政部門是否會提相對應的修法，但目前為止是混沌未明，因為陸委會日前表示，修法須獲得社會多數共識，這句話就等於在打槍，因為不會有共識，可是也很難講，此事還在發展中，到最後有多少綠委簽署、綠黨團如何處理，都需要觀察。

蕭旭岑表示，若此事繼續發展下去，會對兩岸關係帶來衝擊，最後會被視為法理台獨的動作，讓大陸有符合反分裂法、動武的條件，賴清德總統是否希望此事發生，構成法理台獨的要件之後，兩岸會有衝突，因此可以宣布戒嚴、停止2028年選舉等，都有可能發生。不過，他認為最後美國會出手，把此事擋下。

