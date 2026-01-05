綠提兩岸條例突撤案 楊智伃：林宜瑾龜縮了

▲國民黨發言人楊智伃狠酸，林宜瑾龜縮了？（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，怎料，據了解今（5）日一早林已經默默撤案，讓外界看傻眼。對此，國民黨前發言人楊智伃狠酸，林宜瑾龜縮了？還是賴清德看見委內瑞拉總統馬杜洛感到壓力了？

林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼，以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實，該提案已獲得超過20位綠委連署。怎料，據悉林宜瑾今天上午已經悄悄撤案，讓外界看傻眼。

國民黨立法院黨團書記長羅智強於臉書透露，「號外，賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了。」國民黨立委洪孟楷也於臉書表示，據可靠消息指出「民進黨委員今日已去撤案，望周知。」



當時國民黨立委王鴻薇狠酸，鼓勵林宜瑾要提好提滿千萬別撤案，也請同派系的賴清德表態是否同意，「如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任，都要由執政黨跟賴清德總統來負責，不要再拿在野黨當你們的煞車皮！」

楊智伃稍早也透過臉書發文直指，身為賴清德的子弟兵，林宜瑾提出「兩國條例」，從頭到尾不過就是照抄賴清德一貫的政治語言，包裝成一部激進台獨法案。目的是什麼？就是要再一次操作「抗中保台」，刻意製造兩岸風險，逼在野黨反對，然後順手扣上紅帽子，換取26年選舉紅利。

楊智伃嗆聲，可惜這一次，藍營根本懶得當你們的煞車皮。沒有人要理會這種千篇一律、打假球式的台獨法案。結果呢？原本高舉價值大旗、義憤填膺、壯士斷腕的姿態，現在怎麼突然之間就撤案了？請問是在怕什麼？是終於發現，賴清德這套言論早就嚴重背離民意？

「還是府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德會不會成為下一個馬杜羅？」楊智伃認為，背離民意的法案、刻意挑起兩岸的風險、製造區域的危機，終究會被民意與民主狠狠打臉。這次撤案就像一巴掌「send tree pay」下去，賴清德的臉，真的腫得不輕。

