綠提司法院組織法復議遭否決 白委嗆：支持黑箱濫權司法？

民眾黨主席黃國昌痛批，無法理解民進黨為何還對本案提出復議，「莫非民進黨支持黑箱濫權司法？」。(圖擷取自國會頻道)

立法院院會今日處理「司法院組織法第十七條及第十七條之一條文修正草案」復議，不過最終仍以60位在野立委反對輾壓贊成的50位民進黨立委，最終由立法院長韓國瑜裁示復議案不通過，本案報告事項照原做決定通過；民眾黨主席黃國昌痛批，無法理解民進黨為何還對本案提出復議，「莫非民進黨支持黑箱濫權司法？」

由於過去民眾黨所通過的法庭直播，但經司法院在後續訂定辦法的時候，不過民眾黨團不滿法庭直播遭閹割，因此再提案修法，要求司法院將司法院會議相關規範提升至法律位階，並擴大司法院會議之多元代表性，以強化司法院會議之功能，因此提案修正「《司法院組織法》第十七條及第十七條之一條文」。

為此立法院民進黨團針對「司法院組織法第十七條及第十七條之一條文修正草案」院會所作之決定提出復議，不過今天在藍白聯合下遭否決，維持原案通過。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌表示，司法院最應該守法，但司法院定出的法庭直播辦法，卻完全沒經過司法院院會，「這個逾越母法的子法最後誰要負責？」，無法理解民進黨為何還對本案提出復議，「莫非民進黨支持黑箱濫權司法？」，無怪乎昨日柯文哲前主席蒞庭時也說「法庭直播做半套，到底在怕什麼？」。

