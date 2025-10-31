綠提名初探／基隆選民「投票疲勞」待解 童子瑋一招先挖藍軍好感

童子瑋在臉書分享當兵光頭照。（翻攝臉書）

2026年縣市長選戰的戰火已在基隆悄然點燃，黨內看好現任議長童子瑋出戰，然而面對基隆藍大於綠的政治基本盤，及「兩年投四次」高密度選舉帶來的選民投票疲勞，競選團隊急需新策略，童子瑋近日社群動作從貼當兵照片到換國旗大頭貼，都讓外界嗅出「挖藍軍牆角」的意味。

本刊調查，民進黨內對徵召童子瑋出戰基隆市長已有高度共識，即便尚未正式提名，但童子瑋團隊已開始低調佈局，從社群經營策略就能看出端倪，其團隊目標直指藍營選民，並向「施政穩健派」釋放友善訊號。

近日演藝圈閃兵時事引發社會關注，在總統賴清德發出軍旅照片後，童子瑋也跟進曬出當兵照。知情人士指出，這個時間點正好搭配基隆正在舉辦的眷村文化節，可以看出童子瑋意在向基隆傳統藍營支持者「招手」爭取認同；此外，因藍營多名政治人物也在這波被點名沒當兵，其中就包括現任市長謝國樑及藍委林沛祥，這也跟童子瑋的當兵光頭照形成一番對比。

此外，童子瑋10月29日換掉了用了一年多的臉書大頭貼，新頭貼改成他在議會主持的側拍照。知情人士表示，適逢基隆市議會開議，童子瑋新的大頭貼，背景是一整排中華民國國旗，是民進黨政治人物當中較少看到的，顯示其有意打破傳統藍綠意識形態界線，爭取認同國旗的穩健淺藍選民。

地方人士也觀察，童子瑋近一年來頻以議長高度就重大市政議題表達意見，從基隆捷運、SBL籃球隊、三聯棟，到備受爭議的東岸高架等市政議題上發聲，可感覺出童盼藉此做出與市長謝國樑的對比，若謝國樑給外界的「公子哥」形象未改，未來施政議題也會是民進黨的攻防重點。

