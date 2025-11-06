綠提名初探／打破綠營艱困區 大矽谷生活圈竹北頭份現生機

民進黨2026地方選舉提名作業持續進行中，泛綠陣營有機會靠年輕世代的竹北市長鄭朝方、無黨籍苗栗議員曾玟學（圖），一舉斬獲竹北市、頭份鎮這兩個大矽谷生活圈的重要行政區。（翻攝自曾玟學臉書）

民進黨2026地方選舉提名作業持續進行中，本刊調查，民進黨此次選舉，雖恐仍難打破竹苗的艱困局面，但隨著竹科生活圈發展，泛綠陣營有機會靠年輕世代的竹北市長鄭朝方、無黨籍苗栗議員曾玟學，一舉斬獲竹北市、頭份鎮這兩個大矽谷生活圈的重要行政區，增強在竹苗地區影響力。

行政院2024年9月核定桃竹苗大矽谷推動方案，要打造桃竹苗科技廊帶成為引領全球的產業生態圈，而隨著竹科發展，竹北市、竹南鎮、頭份市等地人口紅利增加，選民結構也逐漸改變。本刊調查，今年初地方的泛綠陣營民代、青年代表等曾坐下來討論來年選舉事宜，當時會中許多人勸進曾玟學挑戰頭份市長，認為「掌握行政資源才能夠有話語權、好做事」，曾玟學也認為，若這是各方共識、民進黨也沒有另外提名人選，他願意一戰。

廣告 廣告

曾玟學2023年曾與民進黨合作參選苗栗山線立委，當時他與國民黨邱鎮軍一對一PK，雖然惜敗但大幅縮小與國民黨籍對手的得票差距，並在頭份大贏邱鎮軍3,000票，是頭份第一次投出綠大於藍的結果，地方認為，若曾有意挑戰頭份市長，將是綠營在地方的最大公約數。

地方人士指出，竹科外溢人口現在都湧入頭份，這些新的選民會傾向年輕沒包袱的政治人物，曾玟學在頭份的市場很大塊，2022年他選議員，狂捲1.1萬票全縣最高，且大部分的票都開在頭份，當時地方就認為有竹科外溢效應加持。

不過頭份市長戰局目前仍未明朗，藍營部分，國民黨現任議員徐忠藩最早掛出看板表明有意參選，而鍾東錦子弟兵、苗栗肉品市場前總經理洪志彥也有意投入，此外，藍營還有一名最強勁的潛在人選，就是苗栗副議長張淑芬，地方指出，張淑芬是前議長游忠鈿遺孀，近來她四處徵詢外界意見，評估是否參選頭份市長，若最後藍營真的整合由張淑芬參選，將是一場硬仗。

民進黨竹北市長鄭朝方第一任期頗受地方好評，如要連任成功機率高，不過綠營在竹縣需才孔亟，也不少人點名鄭朝方明年投入新竹縣長選戰，鄭朝方尚未表態。

更多鏡週刊報導

綠提名初探／苗栗陳品安出線機率高 竹縣市母雞未定小雞焦慮

「媽媽做不好，一樣要檢討改進！」 台中市長盧秀燕終於鞠躬道歉

台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職